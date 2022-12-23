美眾院國會暴亂事件委員會提最終報告 建議禁川普再任公職
美國ABC新聞報導，經過9場公開聽證會與約談數百位證人後，美國眾議院調查1月6日國會暴亂事件特別委員會22日晚間發布了最終報告。
這分800多頁的案卷分成8個章節，依序為「大謊言」（The Big Lie）、「我只想找到11780票」、假選舉人與「參議員主席戰略」、「就說這事舞弊，剩下的交給我」、「尋找法律理論的政變」、「大家都來，會很瘋狂！」與攻擊事件的分析。
據BBC報導，報告將2021年1月6日群眾衝擊國會的責任明確歸咎於前總統川普，指控他參與「多方陰謀」（multi-part conspiracy），阻撓人民的意願與顛覆民主。
眾議院國會暴亂事件特別委員會提出各項建議，其中包括呼籲國會「應該考慮建立一個正式機制」，評估是否根據憲法法規（第14修正案）「禁止本報告內指認的這些人士（包含前總統川普）…未來擔任聯邦或州的公職」。
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