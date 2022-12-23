布林肯重申支持烏克蘭 促普亭考慮外交談判結束戰爭

俄烏戰爭開打逾300天，美國國務卿布林肯（Antony Blinken）22日表示，肯定烏克蘭總統澤倫斯基願探索和平提議，以外交方式結束戰爭，不過問題在當前的俄羅斯沒有意願，美國最好持續協助烏克蘭，才能使俄羅斯總統普亭加速考慮終戰。

澤倫斯基（Volodymyr Zelenskyy）21日在美國國會演說時稱烏方已經準備好「和平提議」，並獲美國總統拜登支持；白宮表示，美國將與烏克蘭共同討論此事。

布林肯22日在國務院表示，美國贊同澤倫斯基的主張，即外交是終止這場戰爭的唯一方式。

布林肯表示，澤倫斯基的提議是個好的開始，問題在俄羅斯到目前為止，讓人看不出有任何坐下來談判，追求公平且長久和平的意願，「我們還沒看到這點。」

布林肯表示，在那天發生之前，美國最好維持對烏克蘭的支持，確保烏克蘭的作戰和應對侵略無虞，這才能使普亭（Vladimir Putin）加速考慮終戰。