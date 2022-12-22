不滿母總要他整理房間 美17歲少年平底鍋毆母打到鍋柄斷掉

美國佛州一名17歲少年因為不滿媽媽「碎碎念」，竟拿平底鍋狂打媽媽，更取出尖刀猛刺，讓媽媽身受重傷，目前仍在醫院搶救。

據CBS 12報導，佛州17歲少年托比（Tobias “Toby” Jacob Brewer）因為不滿媽媽總是碎念要他整理房間，於是憤而拿家中平底鍋狂打媽媽。不僅如此，托比當下疑似殺紅了眼，就算打到平底鍋的鍋柄都斷了，他仍不願收手，改拿小刀猛刺母親。

當地警方表示，他們在11月30日當天獲報趕到現場，發現托比的母親躺在家中洗衣間的地板上。當時女子身上遍滿刀傷，鼻子近乎脫落，奄奄一息地告訴救難人員「是托比幹的」。警方也在現場發現犯案凶器黑色摺疊小刀，以及沾滿血跡、鍋柄斷掉的平底鍋。

托比犯案後找朋友和女友陪同，開著媽媽的車開始逃亡。警方在95號州際公路發現托比，開始上演警匪追逐，最後托比在開下公路時撞進樹林，逃離不及遭警方逮捕。

托比向警方坦言，自己是因為不滿媽媽一直要他打掃房間才憤而行兇，目前該案已移交成人法庭，托比面臨「不配合執法單位」、「竊盜車輛重罪」、「一級謀殺」及「一級謀殺未遂罪」等指控。