快訊

68%勞工領不到平均薪資「創新高」 半數年薪低於50.6萬元

12/22【早晨財經速解讀】Nike領漲美股回彈 聯準會流動性逼臨崩潰邊緣 金控獲利慘摔還能買？

中國為何拋棄伊朗？習近平聯手沙烏地阿拉伯的謀算

聽新聞
test
0:00 / 0:00

拜登：美歐依然堅定支持烏克蘭 無論需要多久

聯合報／ 記者張文馨／華盛頓即時報導

美國總統拜登21日下午在白宮和烏克蘭總統澤倫斯基（Volodymyr Zelenskyy）舉行約2小時的雙邊會談，在會後記者會中，拜登表示，美國、北約與歐盟，對於烏克蘭的立場依然團結一致，對於這分堅定支持，他信心十足；美國會持續致力於捍衛勇敢的烏克蘭人在面對俄羅斯侵略時，能捍衛自己的國家，無論需要多久。

澤倫斯基則表示，美烏雙邊會談最主要討論來年如何強化烏克蘭，討論接下來的戰略步驟，此行收獲的愛國者飛彈防空系統，對烏克蘭空防至關重要，感謝白宮和美國國會的努力，不僅有助捍衛烏克蘭的價值與獨立，也對全世界有著領導作用。

拜登再次譴責俄羅斯對烏克蘭發動的殘酷戰爭，澤倫斯基則將其稱為「來自俄羅斯的恐怖主義行動」，不希望在其他國家重演類似悲劇。

談到美國提供給烏克蘭的一套愛者國飛彈防空系統，拜登則說，這是防禦性武器，不會使戰爭升級。

澤倫斯基指這會大幅提升烏克蘭的空防實力，且打破嚴肅氣氛地說，「在設置愛國者之後，我要給拜登總統的訊息是，我們想要更多愛國者。」

拜登回以尷尬笑容，澤倫斯基立刻從烏克蘭與轉回英語表示，「實在抱歉，我們正在戰爭之中。」

拜登表示，美國和盟友未來支援烏克蘭的重點，將放在強化烏國空防、火炮系統、坦克與裝甲車，以及更多的彈藥。

「俄羅斯以冬天為武器。」拜登說，俄羅斯攻擊烏克蘭的基礎建設，在一年中最為寒冷與黑暗的時刻，摧毀供應熱能和光線的設施，俄國使烏克蘭人民飢餓受凍，斷絕聯繫，這是俄羅斯最新的殘忍暴行；他重申，美國會確保俄國負起責任。

拜登也說，俄羅斯總統普亭以為他可以破壞北約、破壞聯盟，他以為俄羅斯受到烏克蘭人民的歡迎，「他大錯特錯」，美國會支持烏克蘭贏得戰爭。

澤倫斯基表示，他要對美國人民說，烏克蘭和美國正並肩作戰，對抗俄羅斯暴政，爭取共同勝利；「我們會贏，我確定我們會贏。」

澤倫斯基也說，對他來說，和平是烏克蘭的主權、自由和領土完整，沒有妥協。

烏克蘭 美國 俄羅斯

延伸閱讀

澤倫斯基抵美訪問 將與拜登會談、對美國會演說

美嚴管陸晶片出口 彭博：預料北京不會猛烈報復

澤倫斯基訪美 普亭：俄烏戰爭不可避免 不能怪罪俄國

【Daily Podcast】澤倫斯基出訪美國／塔利班禁止阿富汗女性上大學／97歲前納粹集中營打字員被判有罪

相關新聞

澤倫斯基抵達白宮會晤拜登 「戰爭尚未結束」

烏克蘭總統澤倫斯基（Volodymyr Zelenskyy）21日訪美，會晤美國總統拜登，並將對國會演說；身著軍綠色長袖...

拜登：美歐依然堅定支持烏克蘭 無論需要多久

美國總統拜登21日下午在白宮和烏克蘭總統澤倫斯基（Volodymyr Zelenskyy）舉行約2小時的雙邊會談，在會後...

澤倫斯基穿著褐色軍裝 抵白宮與拜登展開會談

烏克蘭總統澤倫斯基（Volodymyr Zelensky）今天抵達美國白宮，以戰時領袖身分與美國總統拜登展開會談，這是他...

澤倫斯基訪美獲大禮 美將提供烏克蘭愛國者防空系統

美國國務卿布林肯（Antony Blinken）今天發表聲明指出，美國將向烏克蘭提供價值18.5億美元（約新台幣567億...

澤倫斯基抵美訪問 將與拜登會談、對美國會演說

烏克蘭總統澤倫斯基（Volodymyr Zelenskyy）今天抵達美國，這是俄羅斯於2月24日侵略烏克蘭以來，外界所知...

澤倫斯基將對美國國會演說 裴洛西將他比作邱吉爾

烏克蘭總統澤倫斯基（Volodymyr Zelensky）今天抵達美國，將對美國國會發表演說，而裴洛西等美國國會領袖將他...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。