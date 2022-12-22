拜登：美歐依然堅定支持烏克蘭 無論需要多久

美國總統拜登21日下午在白宮和烏克蘭總統澤倫斯基（Volodymyr Zelenskyy）舉行約2小時的雙邊會談，在會後記者會中，拜登表示，美國、北約與歐盟，對於烏克蘭的立場依然團結一致，對於這分堅定支持，他信心十足；美國會持續致力於捍衛勇敢的烏克蘭人在面對俄羅斯侵略時，能捍衛自己的國家，無論需要多久。

澤倫斯基則表示，美烏雙邊會談最主要討論來年如何強化烏克蘭，討論接下來的戰略步驟，此行收獲的愛國者飛彈防空系統，對烏克蘭空防至關重要，感謝白宮和美國國會的努力，不僅有助捍衛烏克蘭的價值與獨立，也對全世界有著領導作用。

拜登再次譴責俄羅斯對烏克蘭發動的殘酷戰爭，澤倫斯基則將其稱為「來自俄羅斯的恐怖主義行動」，不希望在其他國家重演類似悲劇。

談到美國提供給烏克蘭的一套愛者國飛彈防空系統，拜登則說，這是防禦性武器，不會使戰爭升級。

澤倫斯基指這會大幅提升烏克蘭的空防實力，且打破嚴肅氣氛地說，「在設置愛國者之後，我要給拜登總統的訊息是，我們想要更多愛國者。」

拜登回以尷尬笑容，澤倫斯基立刻從烏克蘭與轉回英語表示，「實在抱歉，我們正在戰爭之中。」

拜登表示，美國和盟友未來支援烏克蘭的重點，將放在強化烏國空防、火炮系統、坦克與裝甲車，以及更多的彈藥。

「俄羅斯以冬天為武器。」拜登說，俄羅斯攻擊烏克蘭的基礎建設，在一年中最為寒冷與黑暗的時刻，摧毀供應熱能和光線的設施，俄國使烏克蘭人民飢餓受凍，斷絕聯繫，這是俄羅斯最新的殘忍暴行；他重申，美國會確保俄國負起責任。

拜登也說，俄羅斯總統普亭以為他可以破壞北約、破壞聯盟，他以為俄羅斯受到烏克蘭人民的歡迎，「他大錯特錯」，美國會支持烏克蘭贏得戰爭。

澤倫斯基表示，他要對美國人民說，烏克蘭和美國正並肩作戰，對抗俄羅斯暴政，爭取共同勝利；「我們會贏，我確定我們會贏。」

澤倫斯基也說，對他來說，和平是烏克蘭的主權、自由和領土完整，沒有妥協。