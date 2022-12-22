澤倫斯基赴美 開戰後首出訪

烏克蘭總統澤倫斯基將在美東時間廿一日旋風式訪問華府，在白宮與美國總統拜登會談後舉行聯合記者會，並在美國國會演說，然後返回烏克蘭。這是澤倫斯基自今年二月廿四日俄烏戰爭開打以來，首度出國訪問。

美國資深官員表示，拜登將宣布對烏克蘭的廿億美元的安全援助，包含一套愛國者防空飛彈系統。

白宮官員說，拜登與澤倫斯基十一日通電時談到此事，白宮十三日正式邀請澤倫斯基於廿一日來訪，雙方在十八日敲定這趟訪問；廿一日是俄羅斯對烏克蘭發動侵略的第三百天。

白宮發言人尚皮耶透過聲明宣布，拜登邀請澤倫斯基來訪，以強調美國對烏克蘭的持久承諾，美國將持續堅定支持烏克蘭，包含提供經濟、人道和軍事援助。

資深官員表示，拜登將宣布對烏克蘭的廿億美元軍事援助，包含一套愛國者飛彈防空系統，美軍將會在第三國指導烏克蘭軍隊操作系統，讓烏軍用來投入對俄羅斯的作戰，美國也會持續支持烏克蘭取得其他種類的防空能力。

根據美國有線電視新聞網（ＣＮＮ）報導，一套愛國者系統包含偵監雷達、電腦、發電設備、交戰控制台，以及最多八組發射器，每組搭載四顆飛彈；此外需要數十人操作，且訓練時間需要數月，這套系統能有效攔截彈道飛彈、巡弋飛彈和戰機，是烏克蘭一直極力爭取的重要軍援。

資深官員表示，拜登邀請澤倫斯基來訪，傳達對烏克蘭的堅定支持，拜登也會持續團結各國支援烏克蘭，不過這不表示拜登會派遣美軍直接投入俄烏戰爭，他重申，美國可以在軍事、糧食、能源、人道和經濟角度支持烏克蘭，但不尋求與俄羅斯交戰。