聽新聞
test
0:00 / 0:00

澤倫斯基赴美 開戰後首出訪

聯合報／ 記者張文馨／華盛頓報導
烏克蘭總統澤倫斯基將於21日訪問華府，與美國總統拜登會面。歐新社
烏克蘭總統澤倫斯基將於21日訪問華府，與美國總統拜登會面。歐新社

烏克蘭總統澤倫斯基將在美東時間廿一日旋風式訪問華府，在白宮與美國總統拜登會談後舉行聯合記者會，並在美國國會演說，然後返回烏克蘭。這是澤倫斯基自今年二月廿四日俄烏戰爭開打以來，首度出國訪問。

美國資深官員表示，拜登將宣布對烏克蘭的廿億美元的安全援助，包含一套愛國者防空飛彈系統。

白宮官員說，拜登與澤倫斯基十一日通電時談到此事，白宮十三日正式邀請澤倫斯基於廿一日來訪，雙方在十八日敲定這趟訪問；廿一日是俄羅斯對烏克蘭發動侵略的第三百天。

白宮發言人尚皮耶透過聲明宣布，拜登邀請澤倫斯基來訪，以強調美國對烏克蘭的持久承諾，美國將持續堅定支持烏克蘭，包含提供經濟、人道和軍事援助。

資深官員表示，拜登將宣布對烏克蘭的廿億美元軍事援助，包含一套愛國者飛彈防空系統，美軍將會在第三國指導烏克蘭軍隊操作系統，讓烏軍用來投入對俄羅斯的作戰，美國也會持續支持烏克蘭取得其他種類的防空能力。

根據美國有線電視新聞網（ＣＮＮ）報導，一套愛國者系統包含偵監雷達、電腦、發電設備、交戰控制台，以及最多八組發射器，每組搭載四顆飛彈；此外需要數十人操作，且訓練時間需要數月，這套系統能有效攔截彈道飛彈、巡弋飛彈和戰機，是烏克蘭一直極力爭取的重要軍援。

資深官員表示，拜登邀請澤倫斯基來訪，傳達對烏克蘭的堅定支持，拜登也會持續團結各國支援烏克蘭，不過這不表示拜登會派遣美軍直接投入俄烏戰爭，他重申，美國可以在軍事、糧食、能源、人道和經濟角度支持烏克蘭，但不尋求與俄羅斯交戰。

烏克蘭 俄羅斯 俄烏戰爭

延伸閱讀

【Daily Podcast】澤倫斯基出訪美國／塔利班禁止阿富汗女性上大學／97歲前納粹集中營打字員被判有罪

CNN：澤倫斯基已出發赴美 拜登將宣布提供烏克蘭愛國者飛彈

美國會商定撥款法案 台灣可得軍事貸款沒有無償軍援

開戰以來首度出國 澤倫斯基計畫今訪白宮會晤拜登、赴國會演說

相關新聞

澤倫斯基訪美獲大禮 美將提供烏克蘭愛國者防空系統

美國國務卿布林肯（Antony Blinken）今天發表聲明指出，美國將向烏克蘭提供價值18.5億美元（約新台幣567億...

澤倫斯基抵美訪問 將與拜登會談、對美國會演說

烏克蘭總統澤倫斯基（Volodymyr Zelenskyy）今天抵達美國，這是俄羅斯於2月24日侵略烏克蘭以來，外界所知...

澤倫斯基將對美國國會演說 裴洛西將他比作邱吉爾

烏克蘭總統澤倫斯基（Volodymyr Zelensky）今天抵達美國，將對美國國會發表演說，而裴洛西等美國國會領袖將他...

美國明年度支出 衝上1.65兆美元

美國國會議員20日公布一項廣泛性的2023年度支出法案，規模上看1.65兆美元，其中大幅提高軍事和國內相關預算，顯示民主...

澤倫斯基赴美 開戰後首出訪

烏克蘭總統澤倫斯基將在美東時間廿一日旋風式訪問華府，在白宮與美國總統拜登會談後舉行聯合記者會，並在美國國會演說，然後返回...

舊金山民眾投書媒體 籲勿讓馬斯克成下個川普

馬斯克宣布辭去推特執行長，但書是他要管理軟體和伺服器團隊，加州學者專家認為這場戲還沒落幕。不過已有民眾投書舊金山媒體，希...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。