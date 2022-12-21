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舊金山民眾投書媒體 籲勿讓馬斯克成下個川普

中央社／ 舊金山20日專電
馬斯克宣布辭去推特執行長，但書是他要管理軟體和伺服器團隊，加州學者專家認為這場戲還沒落幕。 法新社
馬斯克宣布辭去推特執行長，但書是他要管理軟體和伺服器團隊，加州學者專家認為這場戲還沒落幕。 法新社

馬斯克宣布辭去推特執行長，但書是他要管理軟體和伺服器團隊，加州學者專家認為這場戲還沒落幕。不過已有民眾投書舊金山媒體，希望不要再被馬斯克新聞疲勞轟炸，「停止讓馬斯克成為下一個川普」。

億萬富豪馬斯克（Elon Musk）日前在推特發起民調，讓用戶決定他的去留，得到的結果是有57.5%的多數人贊成他卸下執行長職務。

在民調結果出爐後40多個小時，馬斯克終於點頭要辭去執行長，後面接著補充說他會繼續管理軟體和伺服器團隊，有網友留言回應「所以是沒有要辭職的意思嗎？」以及「（軟體和伺服器團隊）不就是整個公司了嗎？」

軟體是推特的核心業務，馬斯克的發文意味著他即便辭去執行長職務，仍將持續插手重要部門決策。

馬斯克接下來會如何自公司的日常經營管理中淡出，以及他願意收手的程度，現在成為外界關注的焦點。

不少學者和專家認為，馬斯克真正決定辭去執行長背後最大的原因，是來自投資人的壓力；包括曾經讓他聲望財富登頂的電動車大廠特斯拉（Tesla）、太空探索科技公司（SpaceX）、以及被他搞得一團亂的推特，投資人都不滿他近期的表現。

加州史丹佛大學政治經濟學教授馬洛特拉（NeilMalhotra）接受舊金山紀事報訪問表示「對馬斯克的一條推文不用太過認真」，比較明智的做法是去看未來幾週推特發生的變化，再去預測他推文背後的意思。

馬洛特拉說就算馬斯克仍插手公司重大決策，只是少管一些雞毛蒜皮的小事，他也不會感到意外，因為馬斯克發起投票有可能只是為了給自己找個「民主人士」的漂亮台階，如今看來馬斯克像是被迫辭職而非自願放棄。

不過外界也認為，目前當務之急應該是要讓推特回歸正常運作。

聖荷西州立大學（San Jose State University）工程系教授巴納法（Ahmed Banafa）告訴中央社記者，現在科技公司都在裁員，要找到一個懂社群媒體的管理者不是問題，問題是這位接班人要能與馬斯克和平共處。

巴納法認為推特新任執行長最重要的任務是要穩定內部員工，同時讓品牌重新獲得大眾信任，馬斯克跟員工和用戶的溝通方式很像是「家人之間在吵架」。

馬斯克收購推特近50天，從第一天扛著廚房水槽進入推特大門，暗喻要員工接受事實，到讓用戶自行表決公司執行長的去留，一舉一動都備受外界關注，未來他和新任執行長的交接和互動，勢必也將成為媒體話題。

只是今天已有民眾以「停止讓馬斯克成為下一個川普」為題投書舊金山紀事報，這位名叫芮里的民眾表示，好不容易快要可以忽略前美國總統川普（DonaldTrump）的存在，現在又出現一個馬斯克，她呼籲媒體不要過度報導馬斯克的消息，因為少了觀眾和舞台後，他們會比較收斂自戀的行為。

馬斯克 舊金山

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