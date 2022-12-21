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上看1.65兆美元！美公布2023年度案支出法案 拚耶誕節前通過

經濟日報／ 編譯洪啟原／綜合外電
美國國會20日稍早公布2023年度的支出法案，其中大幅提高軍事和國內預算，顯示民主黨掌控的國會正為耶誕節前通過該法案做最後衝刺，這也是當前國會換屆前的最後一次行動。美聯社
美國國會20日稍早公布2023年度的支出法案，其中大幅提高軍事和國內預算，顯示民主黨掌控的國會正為耶誕節前通過該法案做最後衝刺，這也是當前國會換屆前的最後一次行動。美聯社

美國國會議員20日稍早公布一項廣泛性的2023年度支出法案，規模上看1.65兆美元，其中大幅提高軍事和國內預算，顯示民主黨掌控的國會正為耶誕節前通過這項法案做最後衝刺，這也是當前國會換屆前的最後一次行動。

經過數月幕後磋商後，這項法案增列449億美元的援助資金，用於幫助烏克蘭和北大西洋公約組織（NATO）成員國，也增列406億美元因應乾旱和颶風等天災，還包括議員所在選區計畫的指定用途資金。

此法案並修改1887年通過的選舉計數法（ECA），使阻擋總統選舉認證結果的難度升高，同時擴大對美國政府裝置下載TikTok的禁令，以及延長波音公司兩款新版737 MAX飛機取得聯邦安全批准的最後期限，原本期限訂在12月27日。

這項法案包括8,580億美元的軍費支出預算，比總統拜登要求的額度多出450億美元，較前一年度的7,820億美元大增約10%。參議院談判代表說，此預算還包括7,725億美元的非國防可自由支配支出，比前一年度的7,300億美元增近6%。

美國的臨時支出法案將在12月23日到期，參眾兩院須在這個期限前通過這項支出計畫。

由於參議院的程序允許利用辯論拖延時間，這項法案能否迅速通過，將取決於100名參議員是否都同意放棄辯論時間，直接進行最終表決。參議院將先表決此法案，再交付眾院表決。眾議院領袖向眾議員表示，預計最快今（21）日稍晚表決此法案。拜登政府表示支持這項立法。

美國 拜登 烏克蘭 軍費 耶誕節 TikTok

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