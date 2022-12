全球熱門耶誕歌曲 3分之2是老歌

耶誕歌曲歷史不衰?《衛報》近日分析音樂串流軟體Spotify上百大耶誕歌曲發現,人們愛聽的耶誕歌曲大多還是老歌,有超過3分之2的排行榜歌曲為30年前發行的。流行的耶誕歌曲主要是中世紀樂風(管樂、爵士等),但近年來女歌手唱的耶誕歌曲逐漸變多,最好還能搭配舞蹈,最有名的就是瑪麗亞‧凱莉的《All I Want for Christmas Is You》

向60年代致敬

根據《衛報》報導,他們調查Spotify百大耶誕歌曲時發現,人們聽的耶誕歌曲大多還是老歌,有超過3分之2是30年前發行。對此,柏克理音樂學院教授貝內特表示,現在流行懷舊,尤其是象徵一切起源的耶誕節,人們更喜歡聽老歌,包括1942年克羅斯比的《White Christmas》、1957年荷姆斯的《Jingle Bell Rock》等歌曲。

而1963年由斯佩克特製作的專輯《A Christmas Gift for You》對後續耶誕歌曲的創作影響非常大,而且隨著錄音技術的進步,許多90年代,甚至近代的耶誕歌曲都是用60年代的樂風演奏,包括《All I Want for Christmas Is You》,還有紅髮艾德與艾爾頓強的《Merry Christmas》都有向60年代致敬的味道。

老歌新唱受歡迎

另外,耶誕樂曲的樂風還是以傳統管樂、爵士與搖滾為主,幾乎沒有嘻哈樂風的耶誕歌曲,比較成功的僅有1987年Run-DMC樂團的《Christmas in Hollis》。而老歌新唱得最好版本是傑克森五人組的《Santa Claus is Coming To Town》,但法蘭克辛納屈、史普林斯汀的版本也有很多人愛。

知名耶誕歌曲《Mary's Boy Child》主要有波尼M合唱團、溫瑟與貝拉方提的版本受到歡迎。貝內特也指出,女性創作者近年來愈來愈多,從最早1961年康妮‧法蘭西斯的《Baby's First Christmas》,到2021年凱莉‧克拉森的《Santa, Can’t You Hear Me》,甚至跨性別歌手史密斯的《Have Yourself A Merry Little Christmas》,都有在百大排行榜中。

近年來由於電子樂的推廣與錄音技術的進步,原聲演唱的比例也在逐漸降低。貝內特總結說,平常很難發現這些趨勢,但從調查數據來看,民眾還是很喜歡聽老歌,許多老歌都有值得學習的地方,需要好好保存。

