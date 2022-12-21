全球熱門耶誕歌曲 3分之2是老歌

耶誕歌曲歷史不衰？《衛報》近日分析音樂串流軟體Spotify上百大耶誕歌曲發現，人們愛聽的耶誕歌曲大多還是老歌，有超過3分之2的排行榜歌曲為30年前發行的。流行的耶誕歌曲主要是中世紀樂風（管樂、爵士等），但近年來女歌手唱的耶誕歌曲逐漸變多，最好還能搭配舞蹈，最有名的就是瑪麗亞‧凱莉的《All I Want for Christmas Is You》

向60年代致敬

根據《衛報》報導，他們調查Spotify百大耶誕歌曲時發現，人們聽的耶誕歌曲大多還是老歌，有超過3分之2是30年前發行。對此，柏克理音樂學院教授貝內特表示，現在流行懷舊，尤其是象徵一切起源的耶誕節，人們更喜歡聽老歌，包括1942年克羅斯比的《White Christmas》、1957年荷姆斯的《Jingle Bell Rock》等歌曲。

而1963年由斯佩克特製作的專輯《A Christmas Gift for You》對後續耶誕歌曲的創作影響非常大，而且隨著錄音技術的進步，許多90年代，甚至近代的耶誕歌曲都是用60年代的樂風演奏，包括《All I Want for Christmas Is You》，還有紅髮艾德與艾爾頓強的《Merry Christmas》都有向60年代致敬的味道。

老歌新唱受歡迎

另外，耶誕樂曲的樂風還是以傳統管樂、爵士與搖滾為主，幾乎沒有嘻哈樂風的耶誕歌曲，比較成功的僅有1987年Run-DMC樂團的《Christmas in Hollis》。而老歌新唱得最好版本是傑克森五人組的《Santa Claus is Coming To Town》，但法蘭克辛納屈、史普林斯汀的版本也有很多人愛。

知名耶誕歌曲《Mary's Boy Child》主要有波尼M合唱團、溫瑟與貝拉方提的版本受到歡迎。貝內特也指出，女性創作者近年來愈來愈多，從最早1961年康妮‧法蘭西斯的《Baby's First Christmas》，到2021年凱莉‧克拉森的《Santa, Can’t You Hear Me》，甚至跨性別歌手史密斯的《Have Yourself A Merry Little Christmas》，都有在百大排行榜中。

近年來由於電子樂的推廣與錄音技術的進步，原聲演唱的比例也在逐漸降低。貝內特總結說，平常很難發現這些趨勢，但從調查數據來看，民眾還是很喜歡聽老歌，許多老歌都有值得學習的地方，需要好好保存。

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