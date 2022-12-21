好萊塢淫魔 溫斯坦3罪名成立

在加州遭到七項性侵罪名起訴、甚至被拍成電影的好萊塢知名製片溫斯坦，十九日被洛杉磯陪審團裁定三項罪名成立。檢察官指出，溫斯坦利用自己在演藝圈的勢力引誘女性與他私下碰面，進行性攻擊。溫斯坦面臨最高廿四年的徒刑。

電影「她有話要說」以美國前總統川普競選時遭多名女性指控性騷擾甚至性侵為開頭，卻未妨礙他入主白宮。劇情就此開展，從政壇轉到影壇，曾在好萊塢呼風喚雨多年的溫斯坦在紐約時報兩位記者鍥而不捨查訪被害人的努力下，終於被定罪。

溫斯坦被控七項罪名，包括兩起強暴和三起性攻擊，三項罪名成立，一項不成立，另外三項無法達成決議，可能需要重審。七十歲的溫斯坦對於七項遭起訴罪名均辯稱無罪。

溫斯坦二○二○年在紐約遭到類似罪名定罪，被判廿三年。溫斯坦辯護律師團已經提出上訴。溫斯坦在紐約被定罪之後，洛杉磯審判的發展，更加受到矚目。

洛杉磯審判中，溫斯坦被四名女性指控強暴與性攻擊，其中一名出面指控的受害女性是加州州長紐森的紀錄片製片人妻子珍妮佛。四十八歲的珍妮佛指控二○○五年在飯店房間遭溫斯坦強暴。

洛杉磯審判中，出面指控溫斯坦的受害者包括一名模特兒、一名舞者以及一名按摩治療師。在法庭上，所有受害者都被要求具體描述多年前遭到性侵的細節，並且說明被溫斯坦性侵之後的感受，是很煎熬的考驗。