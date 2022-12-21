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眾院調委會指控4罪 促起訴川普

聯合報／ 記者顏伶如／綜合報導
眾院國會暴動調查委員會十九日在大螢幕秀出「川普召集暴徒」字樣，指川普須為國會暴動負責。（路透）
眾院國會暴動調查委員會十九日在大螢幕秀出「川普召集暴徒」字樣，指川普須為國會暴動負責。（路透）

美國聯邦眾議院國會暴動特別調查委員會十九日建議司法部對前總統川普的四項罪名提出刑事起訴。委員會指出，事件發生即將屆滿兩年，歷經十八個月的調查，如今到了反省與究責的時候，川普應為二○二一年一月六日國會發生的暴亂負起責任。

七名民主黨成員、兩名共和黨成員組成的調查委員會堪稱美國史上規模最龐大、手段最積極的國會調查行動；調查委員會十九日舉行第十次公開聽證，宣布已向司法部提出刑事轉介，要求司法部調查川普與協助推翻二○二○年大選結果的川普盟友。

這是美國史上首度出現國會行文司法部建議起訴前總統，儘管沒有拘束力，且司法部也針對川普涉案另行調查中，但國會的動作仍將對有意在二○二四年大選「二進宮」的川普，造成政治衝擊。

眾院委員會主席湯普森在開場白表示：「我們史上從未遇過一位美國總統企圖用暴力手段阻止政權轉移」。副主席錢尼則說：國會暴動發生時，川普坐在白宮辦公室內看電視直播，而非出面安撫群眾：「這種人不適合擔任任何公職」。

調查委員會公布最終調查報告的概論中指出，證據顯示川普參與了「多方共謀」，企圖推翻選民的決定。

調查委員會十九日在最後一場公聽會上指出，從國會暴動發生前到國會暴動發生當時，川普總共觸犯四項罪嫌：妨礙公務程序、共謀詐欺美國、共謀做出錯誤陳述、煽動、協助叛亂或為叛亂者提供支持、安慰，其中協助叛亂一項等於要求川普必須為支持者攻占國會大廈直接承擔責任。

川普十九日在自創的Truth Social社群媒體上回應：「這些人不明白，當他們追趕我時，熱愛自由的人會聚集在我周圍， 而且強化了我，凡殺不死我的、會讓我更強大。」

調查委員會以九票對○票表決通過公布最終版調查報告，內容包括調查發現、證人訪談逐字稿、立法建議。最終版調查報告訂於廿一日公布。明年元月新國會就職後，調查委員會將解散。

川普 美國 司法

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