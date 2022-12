電影《神鬼交鋒》(Catch Me If You Can)裡的李奧納多迪卡皮歐假造身分到處招搖撞騙,今年剛當選紐約州聯邦眾議員的共和黨人桑托斯(George Santos)也不遑多讓,他被紐約時報起底學歷、經歷都造假,他聲稱曾任職花旗集團和高盛公司,但兩家公司都查不到紀錄,他說他畢業於紐約市立大學,校方也查無此人,他還說家族擁有13筆房地產,但未申報其中任何一筆,而且他幾年前才因積欠房租被房東驅離,為何突然搖身一變成大房東?而他經營的公司也沒有官網,疑點重重。紐約州民主黨主席雅各布斯(Jay Jacobs)表示,這是他見過最扯爛汙的事,要求眾院調查。

2022-12-20 18:21