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一張圖勝過千言萬語？馬斯克與他並肩看世足冠軍賽 引網熱議
2022年卡達世界盃阿根廷對戰法國的18日冠軍賽戰況激烈，但場邊觀賽者的一舉一動也備受關注。美國民主黨籍加州聯邦眾議員史沃威爾（Eric Swalwell）18日在推特發布照片，顯示特斯拉執行長馬斯克（Elon Musk）和前白宮資深顧問、川普女婿庫許納（Jared Kushner）並肩站在貴賓席，讓外界不禁好奇兩人有何關係。
史沃威爾當地時間18日在馬斯克擁有的推特發布照片，照片顯示馬斯克與川普女婿庫許納同在一個包廂裡，與阿拉伯的王公貴族們一起觀賞世足冠軍戰，並寫道：「人家說，一張圖勝過千言萬語...。」
馬斯克曾表示，下次總統大選會投給共和黨，但不是投給川普，而是佛州州長德桑提斯（Ron DeSantis），因此馬斯克私下與庫許納在卡達會面，是否只是純看比賽，引起外界議論紛紛。
對此，美國政治觀察家阿葛諾夫（Craig Agranoff）則表示，某些民眾可能不認同庫許納代表的政治觀點，但「時間要怎麼花，要跟誰在一起，終究是馬斯克自己的決定」。
They say a picture is worth a thousand words … pic.twitter.com/qiPBnswnvc— Eric Swalwell (@ericswalwell) December 18, 2022
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