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偷聖誕禮物！「奧斯卡影帝」勞勃狄尼洛住處 遭女賊闖入行竊

聯合報／ 編譯張君堯／即時報導
衛報報導，一名女子被控試圖從知名演員勞勃狄尼洛位於紐約的公寓中偷走「聖誕禮物」，目前該女子已被警方逮捕。路透
衛報報導，一名女子被控試圖從知名演員勞勃狄尼洛位於紐約的公寓中偷走「聖誕禮物」，目前該女子已被警方逮捕。路透

衛報報導，一名女子被控試圖從知名演員勞勃狄尼洛（Robert De Niro）位於紐約公寓中偷走「聖誕禮物」，目前該女子已被警方逮捕。

「ABC7」電視新聞台報導，警方逮捕這名現年30歲的女賊艾維斯（Shanice Aviles），據稱她被發現於曼哈頓當地時間凌晨2點45分進入狄尼洛位於東65街（East 65th Street）的家中盜竊。

據悉，艾維斯在該地區已多次被捕，警方當時看到她後便尾隨並發現她嘗試打開幾個住家的前門，隨後發現她消失在一戶「門開著」的別墅，警方立即進入這棟事後才知道是狄尼洛的別墅，阿維斯更現場被抓到「正從聖誕樹下拿禮物塞進自己的袋子裡」。

所有的騷動更驚醒屋內的狄尼洛，他甚至下樓查看發生什麼事。

勞勃狄尼洛是影史中最受讚譽的演員之一，無論是「教父」（The Godfather）、「計程車司機」（Taxi Driver）或「蠻牛」（Raging Bull）等電影皆為影史經典。

公寓 計程車 紐約

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