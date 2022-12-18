地緣挑戰 美國務院設中國處

美國國務卿布林肯十六日宣布成立新的「中國事務協調處」（Office of China Coordination），簡稱「中國處」（China House），用於專門應對來自中國的地緣政治挑戰。在此之前，美國國防部和中央情報局也都相繼成立了針對中國的部門。

拜登一就任總統，就在五角大廈成立「中國任務小組」（China Task Force），用四個月完成列為機密的對中政策建議。中情局去年十月成立「中國任務中心」（China Mission Center）來強化對中工作，國務院則一直在討論組織調整，布林肯五月廿六日宣布將成立「中國處」。

國務院構思成立跨局處的中國事務專責單位始於二○一九年，但一些資深外交官反對針對中國採取對抗態勢，時任代理亞太助卿董雲裳稱其「不是個好主意」，因為美國駐外使館人員被指派監控中國的一舉一動，董雲裳認為有誇大扭曲事實、危害雙邊關係之嫌。

董雲裳離職後，計畫加速推動，國務院力圖跟上司法部和財政部步伐，因應地緣政治的挑戰需要，提供制裁中國的事由。

一位國務院前官員表示，「中國科」（China desk）已不足以履行上級交辦的新任務。他感慨表示，美國現在將中國列為最大的地緣政治挑戰：「但彷彿昨天美國還認為中國是朋友」。

「中國處」可視為擴大的中國科，整合國務院內跨局處涉及中國的訊息與工作，組織規模約六十到七十人。中國處底下有三個主要團隊，分別處理美中傳統雙邊事務、戰略溝通，以及中國之外的全球涉中事務；東亞局負責中蒙台事務的副助卿華自強兼任中國處處長，向亞太助卿康達以及薛曼報告。

觀察家指出，「中國處」的構想其實仿效美國的反恐計畫。國務院首席副發言人巴特爾表示，美國認知到與中華人民共和國所構成的戰略競爭的範圍和風險，因此需要以新方式來思考、協調與行動；這將整合為一個院級中心，負責引領並落實中國政策；國務院將制定更靈活一致的政策，強化與盟友夥伴共事，並與各國更深入往來。

批評者擔心「中國處」為拚業績，恐怕會刻意渲染美中關係緊張，而且就組織而言，「中國處」的設立也有疊床架屋之嫌。聯邦參議院外交委員會首席議員芮胥幾個月來一直反對國務院提案，認為改組是官僚擴權。

一名國務院發言人答覆本報詢問表示，中國處處長將兼管台灣協調處，基於美國的「一個中國」政策，來管理與台灣的非官方關係；但台灣協調處並不隸屬於中國處。