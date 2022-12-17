獲俄釋放後首度發言 WNBA球星格林納：回家真好

美國女子職籃（WNBA）球星格林納（Brittney Griner）獲俄羅斯釋放後，今天首度對外發言，表示「回家真好」，並矢言本季為WNBA鳳凰城水星隊（Phoenix Mercury）效力。

法新社報導，格林納在社群平台Instagram發出訊息，感謝一長串幫助她獲釋的人，其中「特別感謝」總統拜登。

格林納說：「我也想要釐清一件事：我打算本球季為WNBA鳳凰城水星隊效力。」

曾拿下兩屆奧運金牌的格林納因攜帶的電子菸匣含有大麻油成分，2月17日在莫斯科機場被捕。8月4日，她因持有和走私毒品罪遭俄羅斯法院判刑入獄9年。