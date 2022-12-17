獲俄釋放後首度發言 WNBA球星格林納：回家真好

中央社／ 華盛頓16日綜合外電報導
美國女子職籃WNBA球星格林納（右），7月在俄羅斯莫斯科郊外的希姆基出庭受審，雙手被手銬銬住。美聯社
美國女子職籃WNBA球星格林納（右），7月在俄羅斯莫斯科郊外的希姆基出庭受審，雙手被手銬銬住。美聯社

美國女子職籃（WNBA）球星格林納（Brittney Griner）獲俄羅斯釋放後，今天首度對外發言，表示「回家真好」，並矢言本季為WNBA鳳凰城水星隊（Phoenix Mercury）效力。

法新社報導，格林納在社群平台Instagram發出訊息，感謝一長串幫助她獲釋的人，其中「特別感謝」總統拜登。

格林納說：「我也想要釐清一件事：我打算本球季為WNBA鳳凰城水星隊效力。」

曾拿下兩屆奧運金牌的格林納因攜帶的電子菸匣含有大麻油成分，2月17日在莫斯科機場被捕。8月4日，她因持有和走私毒品罪遭俄羅斯法院判刑入獄9年。

延伸閱讀

NBA／赫洛41分、10記三分球再創新高 助熱火驚險擊落火箭

NBA／柯瑞三節狂飆38分卻受傷退場 勇士不敵溜馬吞二連敗

NBA／球迷開嗆遭驅逐 格林：他講了威脅我生命的事情

前所未見的禁區猛獸 威廉森胖虎出柙！

相關新聞

哈佛首位非裔校長 52歲蓋伊出線

哈佛大學歷經五個月的徵聘新校長流程後，十五日宣布該校文理學院（ＦＡＳ）院長蓋伊（Claudine Gay）將成為該校第卅...

拜登下令解密／甘迺迪遇刺前 凶手奧斯華早被盯上

美國國家檔案館十五日公布一萬三千一百七十三份與前總統甘迺迪（ＪＦＫ）遇刺有關的解密檔案，為歷史學家與陰謀論研究者提供從未...

白宮國安會：美即將提供新一波軍援 增強烏空防能力

白宮16日宣布，美國即將提供烏克蘭新一波安全援助，其中可望包括更多有助烏克蘭防禦的防空能力。

甘迺迪遇刺案大量細節曝光 拜登下令公開1.3萬份機密文件

國家檔案館(National Archives)15日公布1萬3173份與前總統甘迺迪(John F. Kennedy)...

買了有機會共進晚餐！川普化身「超級英雄」推NFT卡 拜登看了狂嘲諷

前美國總統川普14日在社群媒體Truth Social發布一段影片表示，「明天我將發布重大宣告。」引起外界揣測；15日果然有動作，結果所謂的重大公告卻是川普發行個人專屬數位交易卡...

美國第一夫人吉兒點頭了？ 拜登再戰2024有譜

拜登總統數月來多次表示2024年要連任競選，但都不是正式宣布，並還聲明要先與妻子和家人商量才能決定。知情者說，直至初秋仍...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。