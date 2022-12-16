保障動保權益 美國紐約州立法「禁止寵物店販賣狗、貓和兔子」

美國紐約州的寵物商店很快將被禁止出售狗、貓和兔子等動物，一項即將頒布的新法旨在保障寵物免於在不人道條件下繁殖並被販售。

紐時報導，紐約州長霍楚（Kathy Hochul）15日簽署的這項立法意味紐約州將加入包括加州和伊利諾伊州在內等數州的行列，並頒布類似禁令、旨在打擊商業飼養者。通過禁止在紐約州約80家寵物商店中出售動物，官員們希望阻止商業飼養者的動物管道，反對者認為商業飼養者經常虐待或將生病的動物賣給消費者，使飼主有無法預料的獸醫費用。

這項立法也引發動物權利支持者與寵物商店行業之間的激烈衝突，後者強烈反對該法案、認為這會使他們倒閉和導致一系列意想不到的後果，包括使紐約民眾更難獲得寵物，並可能導致「地下寵物市場」的出現。由寵物店主組成的聯盟「People United to Protect Pet Integrity」（簡稱PUPPI）表示全面禁令將不公平地傷害負責任的寵物店，他們認為「大多數商業飼養者以人道方式飼養，但動物權利組織挑出不良行為者以妖魔化整個行業」。

經過本月幾天的閉門談判，州長最終同意支持這項法案，不過仍有一些細項的修改、旨在減輕對寵物店的經濟打擊，例如該禁令的實施被延後到2024年12月、還將允許寵物商店向動物收容所收取租金。