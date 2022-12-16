歷史性一刻！哈佛大學2023年將迎來「首位黑人女性校長」

美國哈佛大學（Harvard University）15日宣布蓋伊（Claudine Gay）將在2023年上任成為第30任校長，使她成為該校史上「第1位黑人校長」和「第2位女性校長」。

衛報報導，蓋伊目前是哈佛大學的學院院長和民主學者，他將於明年7月1日成為校長、接替將辭職以花更多時間陪伴家人的現任校長白樂瑞（Lawrence Bacow）。

白樂瑞在聲明中表示「她（蓋伊）是位了不起的學術領袖，具有敏銳的頭腦、出色的領導能力和溝通技巧、傑出的判斷力以及正派和善良」，並強調「最重要的是，她贏得所有認識她並與她共事過的人的尊重」。哈佛大學校長遴選委員會主席普利茲克（Penny Pritzker）也指出「蓋伊是位傑出的領導者，她致力於維持和加強哈佛大學的學術卓越、捍衛價值觀，並加強哈佛大學作為世界思想之源和造福力量的地位」。

隨著這項任命，「常春藤聯盟」（Ivy League）的女性校長人數將超過男性，蓋伊更將成為繼前布朗大學校長西蒙斯（Ruth Simmons）之後「常春藤聯盟中唯一的黑人校長」、也是有史以來「第2位黑人女性校長」。