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川普沒用了？民調指共和黨選民要他的政策、但換「這個人」選2024

聯合報／ 編譯周辰陽／即時報導
美國前總統川普與現任佛州州長德桑提斯。資料照片。美聯社
美國前總統川普與現任佛州州長德桑提斯。資料照片。美聯社

美國前總統川普11月中宣布投入2024年總統大選，但最近備受期中選舉失敗與打官司失利的困擾，今日美國報與薩福克大學（Suffolk University）的獨家民調更發現，共和黨員與選民對他三戰白宮的支持度已經大幅下跌。

根據報導，共和黨員與傾向共和黨的選民現在稱他們想要川普的政策，但要另一個領袖來執行。民調顯示，雖然31%受訪者希望川普競選，61%傾向延續川普所推行政策的另一些共和黨提名人，比例達到2比1的程度。

民調同時顯示，近三分之二的共和黨員與傾向把票投給共和黨人的選民希望佛羅里達州州長德桑提斯（Ron DeSantis）競選總統。在同一群選民眾中，56%稱他們偏好德桑提斯勝過川普，33%偏好川普，相差達到兩位數。

此外，在假設性的2024年總統大選對決中，德桑提斯在全體選民間也以47%對43%領先現任總統拜登，拜登則以47%對40%輕鬆打敗川普。但壓倒性多數的登記選民表示，他們不想在2024年的總統大選見到川普或拜登。

薩福克大學政治研究中心主任帕利歐羅戈斯（David Paleologos）說，「共和黨有新人掌權了」。他認為，共和黨員與保守的中間選民越來越想要沒有川普的川普主義（Trumpism ）。

川普 共和黨 拜登

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