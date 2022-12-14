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美國會抗中再出招 推法案瞄準華為和TikTok

經濟日報／ 編譯簡國帆／綜合外電
共和黨籍的參議員盧比歐宣布一項跨黨派法案，將在美國禁止TikTok。路透
共和黨籍的參議員盧比歐宣布一項跨黨派法案，將在美國禁止TikTok。路透

美國國會再度出招圍堵中國大陸對美國的影響力，民主黨籍的多數黨領袖舒默等參議員已提出法案，要把華為等外國企業屏除在美國金融體系之外，共和黨籍的參議員盧比歐也宣布一項跨黨派法案，將在美國禁止大受歡迎的中國大陸社群媒體應用程式TikTok

彭博資訊報導，舒默等參議員提出一項法案，將禁止美國企業和生產5G技術並從事商業間諜活動的外國企業，進行大規模交易。彭博指出，若華為被列入，基本上就是被切斷和美國銀行業之間的連結。

支持這項法案的共和黨籍參議員卡頓說：「我們不能允許華為和中國共產黨有取得美國個資、以及進入我國最敏感國防系統的管道。我們必須處理這些中國企業對我們國安造成的嚴重威脅。」華府正在尋找方法抑制中國大陸的影響力，尤其針對華為，美國聯邦傳播通訊委員會（FCC）上月已以數據隱私風險為由，禁止華為和中興通訊等電信業者在美銷售電子產品。

另一方面，盧比歐在13日公布一項和共和黨眾議員加拉赫、民主黨眾議員克里許納摩爾錫共同提出的法案，將禁止「所有在中國大陸、俄羅斯及其他數個外國關切國家境內、或在這些國家影響力下的任何社群媒體交易」，明確點名字節跳動和TikTok為法案的限制對象。盧比歐說，美國眾院也提出一項相應法案。

這項法案全名為「避免中國共產黨造成的網路監督、抑制審查與影響力、及演算法學習的國安威脅」，簡稱「反社群中國共產黨法案」（The ANTI-SCIAL CCP ACT），瞄準中國大陸的意味不言自明。

在前總統川普推動禁止TikTok的努力失敗後，近來華府對TikTok的審查越來越嚴格。聯邦調查局（FBI）局長瑞伊（Christopher Wray）上月表示，TikTok的美國業務引發國安關切，認為北京當局可能用來影響用戶或控制用戶的設備。此外，阿拉巴馬州和猶他州13日也加入其他州的行列，以國安考量為由，禁止在州政府裝置和電腦網路使用TikTok。 

TikTok則表示，一些國會議員並未鼓勵政府總結對TikTok的國安審查，而是決定推動一項出於政治動機的禁令，這對促進美國的國家安全毫無益處，也令人不安。

美國 TikTok 議員

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路透：中國拚擴產成熟製程晶片 敲響美國警鐘

CNN：美國考慮軍援烏克蘭愛國者飛彈防空系統

阿拉巴馬、猶他州加入禁TikTok行列 至少9州已行動

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