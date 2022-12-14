美國宣布核融合研究取得重大突破 達成能量淨增益
美國能源部官員今天宣布，美國科學家已經在核融合研究方面取得締造歷史的「重大科學突破」，首度在核融合反應達成「能量淨增益」，即產出的能量高於引發反應所使用的能量。
美國有線電視新聞網（CNN）報導，數十年來人類不斷嘗試要透過核融合方式取得用之不竭的乾淨能源，能夠達成「能量淨增益」（net energy gain）是項重大的里程碑。
勞倫斯利佛摩國家實驗室（Lawrence Livermore National Laboratory, LLNL）的科學家最近在一次核融合反應中，產出約3.15百萬焦耳（MJ）的能量，約是所用雷射能量2.05百萬焦耳的150%。這是首度在實驗中達成重大的能量淨增益。
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