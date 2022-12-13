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國會暴亂「要是我帶頭就成功了」 美議員發言挨轟後稱自己是諷刺

聯合報／ 編譯周辰陽／即時報導
美國共和黨籍喬治亞州聯邦眾議員格林。資料照片。路透
美國共和黨籍喬治亞州聯邦眾議員格林。資料照片。路透

美國共和黨籍喬治亞州聯邦眾議員格林（Marjorie Taylor Greene）日前出席活動時表示，要是由她來領導2021年1月6日的國會山莊暴亂事件，「我們就會贏了」，而且民眾將會「武裝起來」。

CNN引述推特帳號「PatriotTakes」發布的影片報導，格林上周末在紐約年共和黨人俱樂部（New York Young Republican Club）的活動發言時告訴來賓，「我來到華府，在1月3日宣誓就職，被控帶了暴動之旅，我覺得這太逗了，因為我甚至沒法在國會山莊找到廁所，這是真事」。

格林接著說，「然後國會山莊暴亂事件發生了，接下來的事情就你們知道的，我跟這裡的班農（Steve Bannon）一起組織了整件事。而我得跟你們說件事，如果班農跟我組織了這檔事，我們就會贏了。更不用說，這活動將會武裝起來」。

現場隨即響起一陣歡呼聲，格林接著說到，「是啊，看看吧，這整個就是笑話，不是嗎？他們說，這整件事是有預謀的，我就想，你開什麼玩笑？一群保守派與第二修正案支持群眾沒拿槍就進了國會山莊，而他們認為我們組織了這事？我不覺得」。

國會山莊報12日報導，格林的發言隨即引來白宮民主黨領袖的譴責，她則在聲明表示，「白宮需要學學諷刺如何運作的，我的發言是在取笑拜登跟民主黨人，他們自國會山莊暴亂事件就一直把我當成政治目標」。

共和黨 民主黨 白宮

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