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70%美選民不想要拜登競選連任 大多因為一個理由
財經媒體CNBC的全美經濟調查（All-America Economic Survey）發現，70%的受訪者不希望拜登2024年競選第二個任期，大多數人的理由是他年紀太大，僅19%支持他爭取連任。
在共和黨籍受訪者裡，有86%不想看到拜登再披戰袍，而民主黨受訪者裡，也有57%同意這種觀點。
被問到前美國總統川普時，61%不希望看到他再參選，但有30%支持。民主黨受訪者裡反對川普第三度角逐白宮大位的比率高達88%，共和黨裡同意該觀點的有37%。川普面臨包括司法部在內發動的多項調查，他上月在佛州海湖山莊正式宣布將參與2024年大選。
上述民調在11月26-30日間進行，共801位受訪者參與，抽樣誤差是3.5個百分點。
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