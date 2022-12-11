NASA獵戶座太空船掠月後回航 準備濺落太平洋
美國國家航空暨太空總署（NASA）「獵戶座」太空船近距離掠過月球後，今天將濺落太平洋，這是「阿提米絲」任務的最終測試。
法新社報導，獵戶座（Orion）太空船以每小時4萬公里的速度衝入地球大氣層時，將得承受相當於太陽表面溫度一半的攝氏2800度高溫。
接著「獵戶座」預定會在格林威治時間1739（當地時間上午9時39分），濺落墨西哥瓜達魯普島（Guadalupe）外的太平洋上。
成功完成這場25天半任務對NASA至關重要，因為NASA已投資數以百億計美元推動「阿提米絲」（Artemis）計畫，目的是讓人類重返月球，並準備有朝一日展開火星之旅。
目前為止，這艘無人飛船的首次測試進展順利，但真正挑戰在於航行的最後幾分鐘：屆時得觀察獵戶座有史以來最大的隔熱罩能否經得起考驗。
「阿提米絲」任務主管沙拉芬（Mike Sarafin）表示：「這是對安全至關重要的設備，它設計來保護航空器和乘客，也就是船上的太空人，因此隔熱罩需要發揮作用。」
「獵戶座」濺落太平洋後，NASA將讓它漂浮2小時蒐集資料，接著潛水員會把電纜連接到獵戶座上，吊掛到美國兩棲運輸船塢艦波特蘭號（USS Portland）上。
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