年底將退休…佛奇收死亡威脅、妻小遭騷擾 痛批網路酸民「懦弱」

美國白宮首席防疫顧問佛奇（Anthony Fauci）年底即將退休，他接受BBC播客（podcast）Americast專訪表示，低劣的網路酸民肉搜住址和電話騷擾他的妻子與孩子，他批評這是懦弱行為。

佛奇表示，自己受到完善的安全保護，騷擾完全無關的人們是懦弱的行為，包含針對他的孩子。

佛奇作為防疫團隊成員，過去兩年多來經常登上媒體鏡頭，說明疫情發展並宣導防疫規範，導致他成為極右派和陰謀論者的指責對象，甚至面臨死亡威脅，政府加派保鏢保護佛奇安全。

佛奇表示，已有至少兩人因意圖謀殺他而入獄；他面臨很多人身攻擊，但他受到良好的安全保護，且盡量不因這些仇恨言論而影響工作，不過，家人受到影響讓他不安。

佛奇表示，酸民肉搜並公布他妻小的住址和電話號碼，並不斷以極端理論和言詞騷擾他們；他說，家人從頭到尾都沒參與防疫政策規畫，酸民這樣的做法是懦弱行為。

佛奇表示，美國在疫情期間曾被錯假訊息的海嘯淹沒，如今這類現象依然存在。

佛奇曾說，新冠疫情大流行是職涯中非常重要的一部分，因為要對抗流行病還包括打擊錯假訊息，他也提到，為了對抗新冠疫情，他曾反駁過去的自己做出的一系列建議。

在對抗疫情的過程中，佛奇與時任美國總統川普不時公開互槓，他曾說，「我不得不反駁一位美國總統，這非易事，但我做到了。」

今年今年81歲的佛奇1968年加入國家衛生研究院，歷任七位美國總統，協助打擊過愛滋病毒、炭疽桿菌、伊波拉與茲卡病毒，以及自2019年底開始流行的新冠病毒；他預計在本月卸任公職，未來等著他的，還有共和黨國會議員揚言在奪下眾院多數後，針對佛奇展開調查。