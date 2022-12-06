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拜登將參觀台積電亞利桑那新廠 記者搶先直擊外觀

聯合報／ 特派記者張文馨／亞利桑那州即時報導
台積電亞利桑那州新廠。記者張文馨／攝影
台積電亞利桑那州新廠。記者張文馨／攝影

美國總統拜登6日中午將到亞利桑那州參觀台積電新廠，白宮表示，拜登將討論其經濟政策如何帶動製造業蓬勃發展、重建供應鏈並創造報酬豐厚的工作。

根據白宮發布的拜登行程，拜登將於亞利桑那州當地時間下午參觀台積電，預定下午2時（台北時間7日上午5時）發表公開演說，接著拜登就會返回白宮。

台積電6日將舉行「首部機台移機（First tool-in）典禮」，政界來賓包含拜登、美國商務部長雷蒙多（Gina Raimondo）、美國國會議員以及當地官員；台積電創辦人張忠謀、總裁魏哲家和董事長劉德音都將出席。

此外，台積電邀請供應商和台灣官員與會，初估與會人數將高達900人。

記者在前一天抵達台積電位於亞利桑那州的廠區，在上機典禮前一天，仍可見廠區內有工人施工以及工程車輛出入；廠區插著多面台積電旗幟，廠房外觀也已經可見台積電的晶圓Logo。

台積電美國廠是台積電近來海外布局最大投資案，且是迎合美國強化半導體製造第一個切入5奈米最先進製程的12吋晶圓廠。

台積電亞利桑那州新廠。記者張文馨／攝影
台積電亞利桑那州新廠。記者張文馨／攝影
台積電亞利桑那州新廠。記者張文馨／攝影
台積電亞利桑那州新廠。記者張文馨／攝影
台積電亞利桑那州新廠。記者張文馨／攝影
台積電亞利桑那州新廠。記者張文馨／攝影
台積電亞利桑那州新廠。記者張文馨／攝影
台積電亞利桑那州新廠。記者張文馨／攝影

台積電 拜登 美國

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