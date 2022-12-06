邪教教頭擁20妻多數未成年 包括自己的9歲女兒

美國亞利桑那州傳出邪教組織領導人以宗教名義娶20名女性為妻，其中更包括自己9歲女兒，消息傳出震驚地方，警方也開始介入調查。

根據《Metro》報導，46歲的山姆是一個摩門教支派的宗教領導人，該組織被稱為耶穌基督後期聖徒原教義教會（FLDS）。根據聯邦調查局的資料顯示，他一開始宣稱自己是先知，並宣布打算娶自己9歲女兒。而在一連串指控中，山姆與多達20名女性結婚，其中許多是未成年，大多數未滿15歲。

其中他更被指控有戀童癖與兒童人口販運的違法行為，而在調查也顯示，山姆下令要求三位信徒與他的女兒發生性關係，其中一位只有12歲，而他本人則在旁觀看。山姆本人稱，這些女孩是為了主而犧牲，上帝則會修復她們的身體。

警方於今年9月逮捕他，當時他正開著一台破爛的卡車準備將未成年少女們穿越州界，運往其他地方躲匿，而車上還被發現放置沙發跟廁所水桶。所幸一名警覺的州警看到貨車的門縫有孩子們的小手在移動，將他攔截才順利逮補到案。

山姆遭捕後被以三項虐待兒童罪名起訴，雖然他後來被保釋，但很快又因另外三項罪名被逮補。在檢警調查下，山姆已被送入監獄。