經歷多年秘密研發 美國最新核武匿蹤轟炸機「B-21」首度亮相

美聯社報導，經過多年的秘密研發，美國最新的核武匿蹤轟炸機、B-21「突擊者」（B-21 Raider）2日首度公開亮相。

根據報導，隨著夜幕降臨於加州棕櫚谷（Palmdale）的美國空軍第42號工廠（U.S. Air Force Plant 42），大眾終於在嚴密控管的典禮首度一睹「突擊者」的真面目。先是B-52「同溫層堡壘」（Stratofortress）、B-1「槍騎兵」（Lancer）與B-2「幽靈」（Spirit）等三架仍在服役的轟炸機飛越，緊接著機庫門緩緩打開。

從五角大廈提供給CBS Los Angeles等媒體的畫面可見，開著牽引車的工作人員將「突擊者」緩緩地拖出，隨著覆蓋機身的布幕拉開，這架神秘的轟炸機終於現身在眾人面前。

報導指出，「突擊者」式轟炸機是美國國防部對於往後美中衝突擔憂加劇的部分解答，也是美國30多年來的首款嶄新轟炸機，研發計畫的幾乎每一個層面都是機密。美國國防部長奧斯丁（Lloyd Austin）指出，「突擊者」不只是另一架飛機，而是「體現美國決心捍衛我們全體摯愛的共和國」。

B-21製造商諾斯洛普-格魯曼（Northrop Grumman）執行長沃登（Kathy Warden）表示，雖然「突擊者」可能像B-2「幽靈」式轟炸機，但一進入內部，相似處就沒有了，「相較於B-2，這架飛機內部運作方式極其先進。因為科技在計算能力方面已經進化太多，我們現在可以嵌入B-21的軟體」。

奧斯丁指出，其他改變包括了塗層（coatings）使用的先進材料，讓轟炸機更難偵測。他說，「低可偵測性技術（low observable technology）的50年分進展都被用到這架飛機，即使是最先進的防空系統，也將難以偵測升空的B-21」。