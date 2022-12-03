快訊

世足賽／喀麥隆爆冷勝森巴軍團 G組巴西、瑞士晉級

聽新聞
test
0:00 / 0:00

美近半參議員致函秦剛 重蹈天安門覆轍將重傷美中關係

聯合報／ 記者張文馨／華盛頓即時報導
中國大陸駐美大使秦剛。（新華社）
中國大陸駐美大使秦剛。（新華社）

聲援中國大陸發生的白紙運動，42位美國跨黨派參議員1日聯合致函中國大陸駐美大使秦剛，表達支持中國大陸民眾和平示威，並警告北京切勿重蹈1989年在天安門暴力鎮壓的覆轍，「若這麼做，我們相信這會對美中關係帶來嚴重後果，造成空前的傷害。」

信件內容指出，議員們相當關切示威行動的發展，以及中國共產黨對此事的回應；1989年，中共和解放軍對於天安門的和平示威者採取了暴力鎮壓，造成至少數百人喪命。

「我們以最嚴厲措辭告誡中共，不要想再次以暴力鎮壓對待只是想追求更多自由的中國和平示威者；若這麼做，我們相信這會對美中關係帶來嚴重後果，造成空前的傷害。」

這封信件由共和黨籍參議員蘇利文（Dan Sullivan）和民主黨籍參議員默克利（Jeff Merkley）發起，包含共和黨參議院領袖麥康諾（Mitch McConnell）、軍事委員會主席利德（Jack Reed）與軍委會首席議員殷霍夫（Jim Inholf）等簽署，共42位議員連袂致函秦剛。

議員 美中關係

延伸閱讀

他到卡達看世足賽巧遇皇室成員 入住170億奢華宮殿「一群大貓擼到飽」嗨翻

秦剛缺席拜習會 官媒披露已返美會見「鼓嶺之友」

俄羅斯空襲烏克蘭 澤倫斯基：猶如打了G20一巴掌

握手8秒！拜登稱準備與習近平合作 習表示須為兩國關係訂出正確方向

相關新聞

美近半參議員致函秦剛 重蹈天安門覆轍將重傷美中關係

聲援中國大陸發生的白紙運動，42位美國跨黨派參議員1日聯合致函中國大陸駐美大使秦剛，表達支持中國大陸民眾和平示威，並警告...

「肯爺」公然宣稱愛納粹 推特又被封、媒體收購告吹

美國饒舌歌手「肯爺」肯伊威斯特昨天在直播中戴著頭套，宣稱他熱愛納粹、欽佩希特勒，不僅使其收購社交媒體平台Parler的交...

影／直擊！相距不到約32公尺 美海軍驅逐艦與登陸艦差點對撞

美國ABC新聞1日報導，美國海軍正在調查2艘軍艦日前行經加州聖地牙哥灣（San Diego Bay）一處狹窄水道時，怎麼...

布林肯將於明年1月或2月訪陸 目的為跟進美中元首G20峰會協議

美國國務卿布林肯2日表示，將於明年1月或2月造訪中國大陸。

川普司法戰失利 美上訴法院允查扣文件用於調查

美國一名法官先前任命獨立仲裁人審閱聯邦調查局（FBI）在前總統川普寓所裡查扣的文件，但上訴法院今天推翻這個決定，並允許所...

拜登設國宴熱情款待馬克宏！「餐具全用租的」原因曝

美國總統拜登1日在白宮舉辦國宴款待法國總統馬克宏，重振美法之間的盟友關係，拜登特別在白宮搭帳篷舉辦這場容納約400人的超...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。