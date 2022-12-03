美近半參議員致函秦剛 重蹈天安門覆轍將重傷美中關係

聲援中國大陸發生的白紙運動，42位美國跨黨派參議員1日聯合致函中國大陸駐美大使秦剛，表達支持中國大陸民眾和平示威，並警告北京切勿重蹈1989年在天安門暴力鎮壓的覆轍，「若這麼做，我們相信這會對美中關係帶來嚴重後果，造成空前的傷害。」

信件內容指出，議員們相當關切示威行動的發展，以及中國共產黨對此事的回應；1989年，中共和解放軍對於天安門的和平示威者採取了暴力鎮壓，造成至少數百人喪命。

「我們以最嚴厲措辭告誡中共，不要想再次以暴力鎮壓對待只是想追求更多自由的中國和平示威者；若這麼做，我們相信這會對美中關係帶來嚴重後果，造成空前的傷害。」

這封信件由共和黨籍參議員蘇利文（Dan Sullivan）和民主黨籍參議員默克利（Jeff Merkley）發起，包含共和黨參議院領袖麥康諾（Mitch McConnell）、軍事委員會主席利德（Jack Reed）與軍委會首席議員殷霍夫（Jim Inholf）等簽署，共42位議員連袂致函秦剛。