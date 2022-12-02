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「肯爺」公然宣稱愛納粹 推特又被封、媒體收購告吹

中央社／ 洛杉磯2日綜合外電報導
美國饒舌歌手「肯爺」肯伊威斯特（Kanye West）。資料照／美聯社
美國饒舌歌手「肯爺」肯伊威斯特（Kanye West）。資料照／美聯社

美國饒舌歌手「肯爺」肯伊威斯特昨天在直播中戴著頭套，宣稱他熱愛納粹、欽佩希特勒，不僅使其收購社交媒體平台Parler的交易喊卡，其推特帳號今天也再次因違反規定被停權。

綜合法新社與路透社報導，肯伊威斯特（KanyeWest）昨天以黑色頭套的奇怪裝扮，參加資訊戰（Infowars）網站由知名陰謀論者瓊斯（Alex Jones）主持長達數小時的節目，期間他大肆宣揚罪惡、色情和魔鬼，並多次表示：「我喜歡希特勒。」

肯伊威斯特說：「納粹是暴徒，做了非常糟糕的事…但他們也做過好事，我們必須停止一直詆毀納粹…我愛納粹。」

儘管他用頭套遮住全臉，看不到眼睛或嘴巴，但毫無疑問就是他。

瓊斯在他們交談時稱呼他威斯特（West），Infowars網站也稱這是對他的訪問，過程中瓊斯拿起威斯特的手機，並用他的帳號發布一則即時推文。

威斯特曾暗示他將於2024年競選美國總統、並公開談論自己與精神疾病的對抗，但他古怪的行逕持續引發關注。

在這次驚人演出過後數小時，備受保守派喜愛的社群媒體平台Parler表示，肯伊威斯特收購該公司的交易案已取消。

不只如此，肯伊威斯特的推特（Twitter）帳號恢復不到2個月後，再次被停權。

自詡為「言論自由絕對擁護者」的推特老闆馬斯克（Elon Musk）10月入主推特後，歡迎現已改名為「肯爺」（Ye）的肯伊威斯特回歸。

但馬斯克昨晚在最新推文中表示：「我盡力了，儘管如此，他再次違反我們禁止煽動暴力的規定。帳號將被停權。」

推特未立即對此事做出評論。

納粹 馬斯克 美國

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