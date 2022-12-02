快訊

鄭文燦論文被指涉嫌抄襲 「口試委員」林佳龍這樣說

聯發科工程師泳池猝死 家屬告寒舍艾美酒店老闆結果出爐

世足賽／球壓底線算in助攻致勝 網友製作「日本新國旗」

想找「殺手」工作嗎？紐約市急徵滅鼠沙皇

經濟日報／ 編譯湯淑君／綜合外電
紐約市苦於老鼠橫行霸道，正徵求有能力減輕鼠患的總司令，也就是所謂的「滅鼠沙皇」。圖／美聯社
紐約市苦於老鼠橫行霸道，正徵求有能力減輕鼠患的總司令，也就是所謂的「滅鼠沙皇」。圖／美聯社

紐約市苦於老鼠橫行霸道，正徵求有能力減輕鼠患的總司令，也就是所謂的「滅鼠沙皇」。但這職位並非常人所能勝任，必備條件是「與紐約市打死不退的鼠輩人口抗戰的拚勁和決心」，而且必須具有「殺手本能」。

財經網站MarketWatch報導，根據紐約市徵才告示，這個職務年薪介於12萬與17萬美元之間，工作內容項目列出長長一大串，從擬訂「強有力滅鼠策略」到成為「本市門面」都有。

職缺告示上說：「紐約市的老鼠擁有傳奇性的生存技能，但本市當家的不是牠們，而是我們。」

近幾個月來，紐約市鬧鼠患由來已久，近幾個月來問題愈發嚴重。一些人士認為，隨著這個大蘋果市走出新冠肺炎疫情的陰影，市區蓋新大樓的建案暴增，整地、挖土等活動頻繁，逼得鼠輩四處流竄。

紐約市病蟲害管理官員Timothy Wong接受「病蟲害防治科技」網站訪問時說：「牠們的家園受到侵擾。」

另一大因素是：紐約市在疫情時代鼓勵戶外用餐，允許餐廳設置有遮雨棚的露天座位區，以容納不願在室內用餐以免染疫的顧客。有些人士認為，這些戶外設施較容易引來老鼠。

紐約市最近立法通過抗鼠患計畫，包括一項專門針對營建工地管理的法案。

紐約市長亞當斯說：「市街上沒有老鼠，對維護鄰里健康活力和促進本市經濟復甦至關重要。」

有意應徵紐約市「滅鼠沙皇」職位者，必須留意是否符合幾項資格，包括：必須是紐約市居民，而且根據職缺公告，也必須證明自己「在政策、都市計畫、專案管理、營運或治理方面都有經驗」。

此外，應徵者還必須具備適合此職務的一些人格特質：「勇猛鬥士的態度、足智多謀的幽默，以及屌打鼠輩的霸氣」。

紐約 老鼠 疫情

延伸閱讀

小姐弟被「惡犬」猛追嚇到尖叫狂奔 本尊現身家長傻眼：以為是大老鼠

放一堆黏鼠板為何仍抓不到？他調監視器驚見超狡猾手法嚇壞：這老鼠成精了

直擊「比頭大巨鼠」爽逛精品店！爬名牌包又跳上真皮帽玩溜滑梯 萬人嚇瘋

他目擊老鼠搭上「死亡班機」！被紅隼抓上高空米奇眼神絕望感爆棚

相關新聞

川普司法戰失利 美上訴法院允查扣文件用於調查

美國一名法官先前任命獨立仲裁人審閱聯邦調查局（FBI）在前總統川普寓所裡查扣的文件，但上訴法院今天推翻這個決定，並允許所...

拜登設國宴熱情款待馬克宏！「餐具全用租的」原因曝

美國總統拜登1日在白宮舉辦國宴款待法國總統馬克宏，重振美法之間的盟友關係，拜登特別在白宮搭帳篷舉辦這場容納約400人的超...

「肯爺」作客知名陰謀論者節目 竟稱「我喜歡希特勒」

美國知名饒舌歌手兼時尚設計師「肯爺」肯伊．威斯特（Kanye West，現改名為Ye）屢爆爭議，1日作客知名陰謀論者瓊斯...

北一女樂儀旗隊將參加南加花車遊行 校友1周就籌到經費

享有盛名的北一女樂儀旗隊，將應邀參加2023年1月2日在南加州洛杉磯縣巴沙迪那市（Pasadena）舉行的玫瑰花車遊行。...

曼哈頓地鐵辱罵乘客「亞洲豬」 非裔女落網、2人在逃

曼哈頓中城一地鐵列車上日前再次發生反亞裔仇恨攻擊案，三非洲裔男女叫罵「亞洲豬」(Asian Pig)對兩名華裔乘客和一名...

美眾院民主黨 世代交替

美國眾院民主黨人十一月卅日以鼓掌表決，一致推選五十二歲的紐約州眾議員傑佛瑞斯接替明年退任的議長裴洛西，成為國會主要政黨的...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。