想找「殺手」工作嗎？紐約市急徵滅鼠沙皇
紐約市苦於老鼠橫行霸道，正徵求有能力減輕鼠患的總司令，也就是所謂的「滅鼠沙皇」。但這職位並非常人所能勝任，必備條件是「與紐約市打死不退的鼠輩人口抗戰的拚勁和決心」，而且必須具有「殺手本能」。
財經網站MarketWatch報導，根據紐約市徵才告示，這個職務年薪介於12萬與17萬美元之間，工作內容項目列出長長一大串，從擬訂「強有力滅鼠策略」到成為「本市門面」都有。
職缺告示上說：「紐約市的老鼠擁有傳奇性的生存技能，但本市當家的不是牠們，而是我們。」
近幾個月來，紐約市鬧鼠患由來已久，近幾個月來問題愈發嚴重。一些人士認為，隨著這個大蘋果市走出新冠肺炎疫情的陰影，市區蓋新大樓的建案暴增，整地、挖土等活動頻繁，逼得鼠輩四處流竄。
紐約市病蟲害管理官員Timothy Wong接受「病蟲害防治科技」網站訪問時說：「牠們的家園受到侵擾。」
另一大因素是：紐約市在疫情時代鼓勵戶外用餐，允許餐廳設置有遮雨棚的露天座位區，以容納不願在室內用餐以免染疫的顧客。有些人士認為，這些戶外設施較容易引來老鼠。
紐約市最近立法通過抗鼠患計畫，包括一項專門針對營建工地管理的法案。
紐約市長亞當斯說：「市街上沒有老鼠，對維護鄰里健康活力和促進本市經濟復甦至關重要。」
有意應徵紐約市「滅鼠沙皇」職位者，必須留意是否符合幾項資格，包括：必須是紐約市居民，而且根據職缺公告，也必須證明自己「在政策、都市計畫、專案管理、營運或治理方面都有經驗」。
此外，應徵者還必須具備適合此職務的一些人格特質：「勇猛鬥士的態度、足智多謀的幽默，以及屌打鼠輩的霸氣」。
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