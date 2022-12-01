台裔劉雲平當選美民主黨眾院黨團副主席 史上首位亞裔

台裔美國眾議員劉雲平（Ted Lieu）1日當選眾議院民主黨黨團副主席，成為民主黨眾院黨團排名第四的領導人，也是首位擔任此職的亞裔人士。

根據國會山報（The Hill），劉雲平在閉門投票中擊敗了三名對手，包括眾議員丁格爾（Debbie Dingell）、畢提（Joyce Beatty）、狄恩（Madeleine Dean）。

劉雲平透過聲明稿表示，期待以新身分「進一步提倡民主黨價值，並阻止共和黨『讓美國再度偉大』（MAGA）做出愚蠢舉動」。

另外，劉雲平也指出，這次投票結果對亞裔美國族群有重大意義。他感謝國會亞裔黨團（Congressional Asian Pacific Caucus）與國會西裔黨團（Congressional Hispanic Caucus）給予他這次機會。

台灣出生、美國長大的劉雲平2014年首次當選國會眾議員，從政期間經常在社群平台以幽默方式攻擊川普與其他共和黨員，也藉此建立160萬推特追蹤人次。

眾議院民主黨黨團1日舉行閉門會議，選出紐約州眾議員傑福瑞斯（Hakeem Jeffries）擔任黨團領袖，也是美國國會史上首位非裔黨團領袖；另外，民主黨也選出黨鞭克拉克（Katherine Clark）、黨團主席艾吉拉（Pete Aguilar）、黨團副主席劉雲平。黨團副主席是民主黨眾院黨團排名第四的職位。