快訊

甫高票當選…台北市議員應曉薇涉賄 檢調搜索約談到案

聽新聞
test
0:00 / 0:00

台裔劉雲平當選美民主黨眾院黨團副主席 史上首位亞裔

聯合報／ 編譯陳曉慈／即時報導
台裔美國眾議員劉雲平。（法新社）
台裔美國眾議員劉雲平。（法新社）

台裔美國議員劉雲平（Ted Lieu）1日當選眾議院民主黨黨團副主席，成為民主黨眾院黨團排名第四的領導人，也是首位擔任此職的亞裔人士。

根據國會山報（The Hill），劉雲平在閉門投票中擊敗了三名對手，包括眾議員丁格爾（Debbie Dingell）、畢提（Joyce Beatty）、狄恩（Madeleine Dean）。

劉雲平透過聲明稿表示，期待以新身分「進一步提倡民主黨價值，並阻止共和黨『讓美國再度偉大』（MAGA）做出愚蠢舉動」。

另外，劉雲平也指出，這次投票結果對亞裔美國族群有重大意義。他感謝國會亞裔黨團（Congressional Asian Pacific Caucus）與國會西裔黨團（Congressional Hispanic Caucus）給予他這次機會。

台灣出生、美國長大的劉雲平2014年首次當選國會眾議員，從政期間經常在社群平台以幽默方式攻擊川普與其他共和黨員，也藉此建立160萬推特追蹤人次。

眾議院民主黨黨團1日舉行閉門會議，選出紐約州眾議員傑福瑞斯（Hakeem Jeffries）擔任黨團領袖，也是美國國會史上首位非裔黨團領袖；另外，民主黨也選出黨鞭克拉克（Katherine Clark）、黨團主席艾吉拉（Pete Aguilar）、黨團副主席劉雲平。黨團副主席是民主黨眾院黨團排名第四的職位。

民主黨 美國 議員

延伸閱讀

黃偉哲喊話盼明年度總預算快通過 郭信良和黨團回應了

纏訟多年…美國眾院取得川普稅表 是否公開「未定案」

幕後／新北國民黨團討論拚議長 無黨聯盟成投票關鍵

民進黨團會議暗潮汹湧？台南拚完全執政 黃偉哲這麼說

相關新聞

台裔劉雲平當選美民主黨眾院黨團副主席 史上首位亞裔

台裔美國眾議員劉雲平（Ted Lieu）1日當選眾議院民主黨黨團副主席，成為民主黨眾院黨團排名第四的領導人，也是首位擔任...

才剛還車…拜登特勤局租5輛車「集體失火」 陰謀論者大做文章

美國總統拜登在感恩節週末離開南特基島（Nantucket）後不到一天，特勤局向赫茲租車（Hertz）承租的5輛豪華汽車突...

美財政部遵法院命令 提供眾院委員會川普報稅資料

美國財政部今天表示，該部將遵循聯邦最高法院裁決，提供前總統川普報稅資料。川普多年來一直設法不讓自己的報稅資料曝光

白宮款待馬克宏 美國乳酪、氣泡酒端上桌

法國以美食聞名於世，乳酪與紅酒更是餐桌上不可或缺的一環。法國總統馬克宏赴美展開國是訪問，美國第一夫人吉兒將大膽端出美國出...

纏訟多年…美國眾院取得川普稅表 是否公開「未定案」

財政部配合最高法院命令，11月30日表示已允許國稅局(IRS)將前美國總統川普的稅表交給眾院歲出入委員會(House Way...

原住民傳統月…拜登將撥款1.35億美元 助原民面對氣候變遷

11月是全國美洲原住民傳統月，在傳統月最後一天舉行為期兩天的「白宮原住民部族峰會」(White House Tribal...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。