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警隊軍事化疑慮聲中 舊金山允殺人機器人助執法

中央社／ 舊金山30日綜合外電報導

美國舊金山市議會今天表決通過，允許市警局員警在緊急狀況下動用可能致命的遙控機器人。之前市議會辯論時激烈交鋒，凸顯各方對這項議題的意見分歧。

美聯社報導，表決以8票贊成3票反對通過，儘管公民自由與其他警察監督團體強烈反對，市議會多數人仍同意賦予警察這個選項。

反對者認為，這項權限將使原本就對窮人和少數族裔過於咄咄逼人的警力，更進一步邁向軍事化。

市議員陳詩敏（Connie Chan）是將此案提交給市議會全會的委員會成員，她說，了解各界針對警力動用的疑慮，但「根據州法，我們必須通過動用這些裝備，現在我們做到了，這絕對得來不易」。

舊金山警察局（San Francisco Police Department）表示，警局並未配備預先武裝的機器人，也沒有計劃以槍枝武裝機器人，但發言人麥希（Allison Maxie）表示，市警局可部署配備炸藥的機器人，以在生命受到威脅時，「接觸暴力、持有槍械或構成危險的嫌疑人，讓他們喪失能力或判斷力」。

「以這種方式裝備的機器人只會在極端狀況下動用，以拯救或防止更多無辜生命損失。」

市議員11月29日修改提案，明定員警只有在替代武力或緩解策略都用過，或確定透過那些替代手段都無法制伏嫌疑人之後，才得以動用機器人。而只有少數高階員警，才擁有授權動用機器人作為致命警力的權限。

舊金山 警察

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