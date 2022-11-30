美商務部長：美國不尋求與中國脫鉤

美國商務部長雷蒙多（Gina Raimondo）周二（11月29日）表示，美國應該做出更多努力應對中國帶來的挑戰，但她強調美中兩國作為世界上最大的兩個經濟體不應相互孤立。

近年來，美中兩國間的沖突不斷尖銳化。拜登政府延續了特朗普執政時期美國對中國商品加征的關稅。同時試圖通過投資基礎設施以及向半導體行業投入超過500億美元的資金加強美國的競爭力。

今年10月7日，美國商務部產業和安全局（BIS）修改出口管制條例，限制向中國出口多款用於人工智能及超級計算機的芯片，同時收緊向中國公司銷售用於生產半導體的設備。美國駐華大使館發表的新聞稿中稱，“（BIS新頒布的）兩項出口管制條例限制了中國獲得先進計算芯片、開發和維護超級計算機以及制造先進半導體的能力”。

中國對此表示反對，認為美國修改出口管制規則將傷害美中兩國企業的利益。

美國商務部長雷蒙多表示，多年來美國“奉行與中國接觸的政策”，希望北京能夠向外國競爭者開放其經濟。

“但是中國選擇了一條不同的道路，”雷蒙多說，“中國的領導人已經非常明確地表示，他們不打算進行政治和經濟層面的改革開放。相反，他們致力於加強國家在社會和經濟中的角色和作用，同時限制資本的自由流動和信息的自由傳播。此外，他們正在加快努力，將他們的經濟和技術政策與軍事野心結合起來”。其結果是，“中國的相互依賴給我們的國家安全帶來了新的重大風險”。

不過她強調，美國“不尋求與中國脫鉤”，但是“中國希望獲得美國的尖端技術並改善自己的軍事能力”。她表示，“我們不會允許這種情況發生。”

雷蒙多表示，“我們需要繼續與中國做生意，通過與中國的貿易往來支持美國的就業市場”。

（美聯社、路透社）

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