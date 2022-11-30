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鐵路罷工在即 美眾院今立法力阻罷工、參院將接力通關

經濟日報／ 編譯王巧文／綜合外電
美國眾議院議長裴洛西（圖右）表示，眾院30日將著手立法，阻止鐵路工人展開全國性罷工，參院多數黨領袖麥康諾（圖左）也同意將迅速通關，嚴防經濟遭到打擊。
美國眾議院議長裴洛西（圖右）表示，眾院30日將著手立法，阻止鐵路工人展開全國性罷工，參院多數黨領袖麥康諾（圖左）也同意將迅速通關，嚴防經濟遭到打擊。

美國眾議院議長裴洛西（Nancy Pelosi）表示，眾院今天（30日）將著手立法，阻止鐵路工人進行全國性罷工，參議院多數黨領袖麥康諾（Mitch McConnell）也同意將迅速通關，嚴防經濟遭到打擊。

在美國12個鐵路工會中的4個工會拒絕臨時性勞資協議後，美國總統拜登（Joe Biden）29日敦促國會緊急介入，並稱「經濟處於危險之中」。國會領袖29日承諾迅速通過立法，擋下鐵路工人舉行罷工。

裴洛西指出，眾院目標是在30日通過立法，強制鐵路勞工採行9月由政府從中斡旋敲定的初步勞資協議，並在後續談判中提高勞工福利。麥康奈爾也說，一旦眾院點頭，參院將盡快批准該法案。目前仍有一些共和黨民主黨進步派議員持反對意見。

任何參議員投下反對票，將阻撓該法案快速通行。若美國鐵路勞資雙方12月9日前未能化解糾紛，超過11.5萬名鐵路勞工可能發動罷工，鐵路物流停擺將癱瘓供應鏈，進而損害美國經濟。

美國 罷工 裴洛西 共和黨 民主黨

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