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美國參院擬加緊對陸半導體限制 這次從政府採購下手

經濟日報／ 編譯劉忠勇／綜合外電
美國參議院民主黨領袖舒默（左）提案加緊對陸半導體限制。路透
美國參議院民主黨領袖舒默（左）提案加緊對陸半導體限制。路透

美國參議院民主黨領袖舒默提案，凡採用國防部已列為中國大陸軍事承包商所生產半導體的企業，美國政府不應和他們有業務上的往來。舒默周一呼籲同僚支持他的提案。

舒默在參院結束感恩節假期的談話中說：「如果美國企業希望聯邦政府購買他們的產品或服務，他們就不應該使用那種中國製造的晶片。因為，若涉及中國政府，將使我們的國家安全受到威脅。」舒默說：「我們需要我們的政府和經濟依賴在美國本土製造的晶片。」

舒默與共和黨籍參議員柯寧（John Cornyn）將他們的提案列為《國防授權法》（NDAA）的修正條項。NDAA是為國防部制定政策的年度法案，預料將在12月獲得參議院和眾議院批准。

NDAA是國會每年通過的重大法案之一，2023年將授權超過8,000億美元的支出。舒默和柯寧的提案將擴大現有禁止政府使用中國製晶片的禁令。

舒默說：「我們需要對中國政府和它的行為保持強硬。」

美國 柯寧 國防部

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