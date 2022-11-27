以國安為由 美全面擋中國電信設備

美國拍板，禁止中國企業的電信與錄影監視設備！美國聯邦通訊委員會日前以4比0的同意票拍板，以「存在國安風險」為由，禁止包括華為、中興等中企的通訊與錄影設備。此次受到制裁的監控設備廠商海康威視回應表示，中國企業產品對美國並「沒有安全威脅」，通訊委員會此舉只會增加民眾購買監視錄影設備的成本。

獲得兩黨廣泛支持

《半島電視台》報導，美國聯邦通訊委員會宣布，以「對國家安全有巨大的風險」為由，以4比0的同意票拍板，禁止採購包括華為、中興的電信設備。此外，監控設備大廠海康威視 （Hikvision）、大華科技 （Dahua Technology）以及無線電設備商海能達，也都上了黑名單。

通訊委員會專員共有4名委員，包括2名共和黨人和2名民主黨人，其中一名成員表示，中國企業可能通過最新的5G網路設備來收集敏感的國家資訊，造成對國家的威脅，所以該決議也獲得共和黨與民主黨的共同支持。此外，通訊委員會也呼籲，應限制抖音在美國的營運，否則美國用戶數據恐也外流。

美國長期以來都對中國電信設備抱持著敵意，如前美國總統川普曾簽署《安全通訊網路法》（the Secure and Trusted Communications Networks Act）、美國總統拜登也簽署的《安全設備法案》（Secure Equipment Act），旨在阻止任何對國家安全造成風險的通訊設備。

中國企業喊冤

《NPR》報導，海康威視在聲明中表示，該公司的監控錄影產品對美國「沒有安全威脅」，美國通訊委員會的決定「將大幅增加其對美國小企業、社區和民眾的成本」，更可能讓他們無法透過監視錄影保護個人安全、家園或財產。

反對制裁的意見認為，目前沒有任何證據指出，華為、中興或任何中國電信設備企業受到中國政府的指使，要盜竊美國的機密資料。反而是美國政府常常與美方科技企業合作，在電信設備上設置了許多獲得資訊的「後門」。

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