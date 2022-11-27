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民眾不樂見他參選 川普再出征挑戰多

台灣醒報／ 記者簡嘉佑╱台北報導
近期民調結果出爐，將近6成的美國民眾不願意看到川普再度參選。（Photo by IoSonoUnaFotoCamera on Flickr under C.C. License）
近期民調結果出爐，將近6成的美國民眾不願意看到川普再度參選。（Photo by IoSonoUnaFotoCamera on Flickr under C.C. License）

美國總統川普日前宣布，「要讓美國再度偉大」，準備第三度出戰總統選舉。然而，近期民調顯示，近6成的美國民眾不願意看到川普再度參選。

川普宣布再出馬

川普日前帶著「讓美國再次偉大」的招牌口號，宣布將參選2024年總統大選。分析指出，川普敢再度參選總統，因為看見新冠疫情與通膨加劇，已重創民主黨名聲。同時，美國總統拜登目前已80歲，外界已有他無法勝任總統的呼聲，「拜登以外都可以」的思潮正在美國選民之間蔓延。

此外，拜登推動《基礎設施投資和就業法案》、《晶片與科學法案》、《降低通膨法案》等重大政策，有效擴大就業，讓失業率穩定回落。對此，川普宣稱，如果不是他打響美中貿易戰的第一槍，拜登這些抗中法案，也很難獲得兩黨共識順利通過，將功勞攬在自己身上。

川普不受期待

然而，《奎尼匹克大學民調》指出，有57%的民眾認為，川普再度挑戰總統是「壞事」。如果加上政黨分析來看，有88%民主黨人認為川普再參選是壞事；另有58%的獨立選民，不樂見川普角逐2024年總統大選；但就連共和黨人也有27%認為川普參選是壞事。

BBC進一步採訪曾投票給川普的美國選民，問他們這一次大選是否還會支持川普？有選民說，「川普對共和黨的品牌沒有好處，不會再支持川普」、「佛州州長迪尚特（共和黨總統候選人的熱門人選）更善於表達溝通，而且我相信他更有邏輯性，是一個更好的領導者。」

棄「藍色小鳥」不顧

同時，《BBC》指出，川普在2017年1月就任美國總統後曾表示，「如果沒有推特，我就不會成為總統」，推特能以毫無保留的方式，把有關他的消息傳遞出去，讓廣大的民眾都能接觸到這些資訊。然而，推特先前因為諸多假消息的爭議，已封鎖了川普的帳號，導致川普的宣傳力道大減。

推特新老闆馬斯克日前撤銷了推特的處份，恢復川普帳號的權限，但川普至今仍沒有發任何一篇文章。紐約大學學者分析說，川普創立了自己的社交平台「Truth Social」，一旦川普選擇在推特發文的話，就會影響到社交平台母公司的股價。學者分析，川普正處於兩難的狀況，一方面想念推特無遠弗屆的影響力，另一方面則不得不受制於Truth Social的財務考量。

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