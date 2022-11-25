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馬斯克：下周起 恢復大多數推特被停權帳號

經濟日報／ 編譯季晶晶／綜合外電
馬斯克宣布下周起恢復大多數推特被停權帳號。擷自推特@elonmusk
馬斯克宣布下周起恢復大多數推特被停權帳號。擷自推特@elonmusk

馬斯克表示，將從下周開始恢復推特上大多數被停權帳號，反轉該社群平台對內容審核的做法。

馬斯克稍早在周三發起網路民調，詢問是否要「大赦」推特被停權帳號，前提是沒犯法或進行惡劣的垃圾郵件行為。這份民調在推特上獲300多萬人參與，大約72.4%投贊成票，27.6%投反對票。馬斯克於是推文宣布：「人民說話了，大赦下周開始。人民的聲音就是上帝的聲音」。

目前還不清楚馬斯克和他的推特團隊要如何區分，哪些帳號是因非法或垃圾郵件內容被禁，哪些是因為其他違規行為，也還不知道總共會有多少停權帳號被恢復。

馬斯克上周宣布，他會恢復自2021年1月6日起被禁的川普帳號，因為先前的推特民調顯示，贊成讓川普復權的略占多數。馬斯克還恢復了其他幾個被停權的有爭議用戶帳號，包括加拿大保守派媒體人彼得森（Jordan Peterson）、右傾的美國諷刺新聞媒體「巴比倫蜜蜂」（The Babylon Bee）、喜劇演員凱西格里芬（Kathy Griffin）和支持陰謀論的共和黨籍眾議員葛林（Marjorie Taylor Greene）。

在買下推特後不久，馬斯克表示，他將設立一個具「廣泛不同觀點」的「內容審核委員會」，在該委員會到位之前不會做成內容相關的重大決定。沒有證據表明，這樣的委員會已經成立或參與了馬斯克恢復停權帳號的決定。

馬斯克 民調 川普

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