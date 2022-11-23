佛奇最後一場簡報會 持續呼籲大眾接種新冠疫苗

聯合報／ 記者張文馨／華盛頓即時報導
美國首席傳染病專家、全國過敏和傳染病研究所（NIAID）所長佛奇預計年底卸任。路透社
美國首席傳染病專家、全國過敏和傳染病研究所（NIAID）所長佛奇預計年底卸任。路透社

預計年底卸任的首席傳染病專家、全國過敏和傳染病研究所（NIAID）所長佛奇（Anthony Fauci）22日在白宮舉行最後一場簡報，佛奇給大眾的最後一個訊息是「請接種新冠疫苗和補強針」，他說，自己未來會配合國會的調查聽證。

今年81歲的佛奇1968年加入國家衛生研究院，1984年起擔任NIAID所長至今已38年，歷任七位美國總統，協助打擊過愛滋病毒、炭疽桿菌、伊波拉與茲卡病毒，以及自2019年底開始流行的新冠病毒；佛奇8月透過聲明宣布自己即將卸任公職的消息。

在感恩節和耶誕假期來臨之前，白宮安排佛奇和白宮新冠事務協調官賈哈（Ashish Jha）參加例行簡報會，這也是佛奇最後一次的簡報。

佛奇表示，在秋末冬初和長假來臨前，疫苗越發重要；疫苗的有效性和安全性均已得到驗證，為了個人、家庭和社區的安全，呼籲大眾接種補強針，他也將此稱呼為自己在這個講台上留給大家的最後訊息。

被問到想以何種形象被美國人民記得，佛奇表示，他的功過任人臧否，希望人們記得的是：「這40多年來的每一天，我都是全心付出，沒有保留。」

佛奇說，新冠疫情大流行是職涯中非常重要的一部分，因為要對抗流行病還包括打擊錯假訊息，他也提到，為了對抗新冠疫情，他曾反駁過去的自己做出的一系列建議。

佛奇在對抗疫情的過程中，與時任美國總統川普公開互槓，他曾說，「我不得不反駁一位美國總統，這非易事，但我做到了。」

共和黨試圖將對抗疫情不力歸咎於佛奇，並規畫在奪下眾議院多數後，針對佛奇展開調查。

佛奇表示，他在國會作證次數已不下百次，他會全力配合國會的任何聽證會，也會捍衛、解釋和支持自己的作為，沒什麼好隱瞞的。

佛奇

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