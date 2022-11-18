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影／驚喜畫面曝光！乘客把手機忘在機場 機師從駕駛艙機窗探身幫取回

聯合報／ 編譯周辰陽／即時報導
美國西南航空一位乘客日前把手機忘在登機門區域，機師建議地勤人員試試跳著把手機交給他。從影片可見，他從駕駛艙的機窗探出身子、彎著腰，成功接住地勤人員遞上來的手機。照片翻攝':FACEBOOK / Southwest Airlines
美國西南航空一位乘客日前把手機忘在登機門區域，機師建議地勤人員試試跳著把手機交給他。從影片可見，他從駕駛艙的機窗探出身子、彎著腰，成功接住地勤人員遞上來的手機。照片翻攝':FACEBOOK / Southwest Airlines

CNN、福斯新聞與《時人》（People）報導，美國西南航空一位機師日前把「乘客至上」（passengers first）提升到一個全新的高度。只見他從駕駛艙的機窗探出身子、彎著腰，成功接住地勤人員遞上來的乘客手機。

綜合報導與西南航空公司的說明，這起事件發生在加州的長灘機場（Long Beach Airport），該公司一位乘客無意中把這部手機遺留在登機門區域，所幸不久前一直跟他在聊天的另一個航班乘客發現他把手機忘了，並且通知西南航空工作人員。

雖然西南航空工作人員因此能夠知道失主乘坐的航班，卻也馬上意識到該航班不只登機已經結束了，飛機也已經後推，但「他們沒有猶疑」，迅速通力合作，確保手機安全地物歸原主。

根據西南航空的臉書貼文與發言人說法，工作人員跟機長取得聯繫，「機長立刻建議地面的地勤人員（Ramp agents）試試跳著把手機交給他，這樣他就可以還給客人」，這部遺失的手機也很快就交到了地勤人員的手上。

從13「日發布的8秒鐘影片可見，機師上半身探出駕駛艙機窗外，同時伸出手臂以接住地勤人員試著交給來的手機。雖然第一次嘗試失敗，但另一位地勤人員立刻接手，讓機師成功接到手機，錄影者身旁的眾人也爆出了歡呼聲。網友則讚揚西南航空工作人員的善舉，稱「團隊合作成就夢想」（Teamwork makes the dream work）。

地勤 機師

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