共和黨重掌眾院後 關注美中、減稅、美股等七大議題

美國國會期中選舉結果已大致明朗，共和黨重新取得聯邦眾議院的掌控權，民主黨則分別掌控白宮與聯邦參議院，象徵華府重返「分治政府」時代，勢必將引發許多政策亂流。

根據美聯社計算，共和黨目前在435席的眾議院，拿下過半所需的218席，確定掌控眾院，民主黨則取得211席，但眾院還有一些席次還沒完成開票，包括競爭激烈的七席，因此共和黨的優勢席次仍在未定之天。在聯邦參議院，民主黨可能只有微弱的過半席次優勢。

共和黨奪回眾院掌控權後，將有權舉行監管聽證會，或對拜登政府發動調查，也讓總統拜登幾乎不可能推動野心勃勃的議程，也將增添協商支應政府財源、提高舉債上限等議題時的複雜度。由於共和黨在眾院可能只有薄弱的多數席次優勢，預料將強化共和黨右翼勢力的協商籌碼。

以下為分治國會的幾大影響：

整體政策方向：不會有太大改變，財政支持也將減少

兩黨目前在多數政策領域的歧見，大到幾乎不可能有重大進展，在經濟預料將在明年陷入衰退之際，國會兩黨無法攜手合作將成為焦點，因為分治國會不太可能通過財政刺激或紓困措施，例如擴大失業補助或支持小企業等，就算有，也要經過一番激烈的爭鬥。

品浩（PIMCO）公共政策部門主管坎崔爾說，結果就是「更多財政爭鬥、更少的財政支持」，但若共和黨在參院拿下將在12月決選的喬治亞州席次，擴大席次優勢，經濟又陷入深度衰退，只以薄弱優勢掌控眾院的共和黨，可能更難完全拒絕財政支持措施。

金融市場：仍由通膨主導，留意兩黨政爭。

分治國會導致政策協商陷入僵局，代表較少的政策變動、較低的個別產業風險，通常有利金融市場，但政府的財政支出將減少。New York Life投資公司經濟學家古德溫說，對經濟和市場來說，是政策造成影響、而非政治，而政策穩定常讓投資人感到安心。

歷史經驗顯示，在民主黨入主白宮時的分治國會時期，美股表現較佳。RBC資本市場在分析1932年以來的數據指出，在民主黨總統、分治國會的情況下，標普500指數的年報酬率為14%，高於民主黨掌控白宮與國會的10%。

分析師指出，在當前聯準會（Fed）積極升息之際，美股走勢仍將由通膨發展主導，但兩黨政爭對市場信心造成的衝擊也不容忽視。

政府支出與舉債上限：幾乎確定會有惡鬥。

Stifel首席華府政策策略師賈德納指出，華府政局將陷入混亂，通過政府支出法案和提高舉債上限的難度將高於原先預期。

在預算法案部分，掌控眾院的共和黨可能有更多籌碼要求縮減特定領域的支出，包括社福計畫和國稅局執法經費等，並且要求把更多資金配置到國防和油氣等傳統能源產業，參院共和黨則希望找到提高國內支出之道，若雙方無法達成共識，可能迫使聯邦政府在明年某個時刻局部關門。

在舉債上限部分，預算專家麥金妮絲警告，若美國國會未能提高舉債上限，債務違約將在經濟和資本市場造成毀滅性的影響，她雖希望兩黨能「平靜無波」地提高舉債上限，但新任眾院議長候選人麥卡錫的言論、以及拜登的反擊，都暗示將會有一場惡鬥。

國會民主黨團正考慮試圖在今年底前提高舉債上限，但政治新聞網站Politico報導，白宮已大致放棄這個希望。

稅務政策：可能針對部分減稅政策達成妥協

拜登企圖推動的增稅政策，幾乎確定會被共和黨掌控的眾院封殺，但共和黨的計畫更宏大：希望延長前總統川普時期的部分減稅措施，共和黨團的政見包括「有利成長的稅務與降低管制政策」，但此舉可能不利對抗通膨，也可能遭遇拜登和民主黨的抗拒。

兩黨可能針對一些減稅措施達成妥協。民主黨一年多來都在推動讓擴大孩童減稅措施成為永久政策，但共和黨批評這項計畫的成本太高，共和黨則持續推動調整企業研發減稅計畫，讓企業能減記一些支出，從而鼓勵進一步投資研發。一些選舉策略師認為，兩黨可能合併這兩個政策，讓彼此都能有說嘴的政績。

調查拜登政府：不太可能發動彈劾

共和黨籍的眾議員葛林內和古德都在已在當前國會推出針對拜登的彈劾條款，如今共和黨掌控眾院後，問題是眾院領導階層是否會支持。麥卡錫雖未排除彈劾，但已和彈劾拜登的行動保持距離。

由於共和黨不太可能為拜登的南方邊境或其他政策，全面推動彈劾拜登，但可能把苗頭指向拜登政府的國土安全部長馬約卡斯，共和黨似乎也準備調查拜登慌忙從阿富汗撤軍、以及處理新冠肺炎病毒起源等行動。

能源政策前景：美國再生能源補貼可能不變

共和黨向來支持石油和天然氣等產業，主張增產國內油氣，在掌控眾院後，將讓民主黨更難推動綠能，但這未必代表美國「通膨削減法」內的再生能源補貼政策，將遭到完全扭轉。

兩黨可能攜手的領域：

共和黨和民主黨也有一些可望找到共識的領域，首先是基於政治和地緣政治理由，國防支出可能持續增加。

對亞洲政策方面，兩黨將持續聚焦於抑制中國大陸的崛起，維持對陸強硬態度，並且繼續支持國內產業。麥卡錫已承諾會成立一個中國委員會，檢視針對中國大陸剽竊美國技術、新冠病毒起源等一系列議題。

美國也將將繼續重視印太布局，支持台灣、南韓、日本及澳洲等印太盟邦。但一些美國外交政策專家也警告，一些共和黨議員存有孤立主義心態，可能會在北京武力犯台時，對援助台灣的意願不高。

其他兩黨可能合作的領域，還包括加強監管加密貨幣、推動補助農民的農業法案。