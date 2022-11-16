快訊

板橋耶誕城白燈柱好莊嚴？網歪樓：台式美學一眼望去哀傷了

NBA／柯瑞狂轟50分淪空響 太陽少保羅照賞勇士客場8連敗

台中港空貨櫃美國女子死亡「面目全非」 檢警相驗初步排除他殺

特斯拉月增2起死亡車禍 均與駕駛輔助系統有關

中央社／ 華盛頓15日綜合外電報導

美國政府今天公布的數據顯示，電動車大廠特斯拉告訴美國汽車安全監管機關，在截至10月15日的1個月內，特斯拉Model 3共發生2起與先進駕駛輔助系統有關的死亡車禍

路透社報導，美國國家公路交通安全管理局（NHTSA）自6月開始，公布由汽車製造商提供與駕駛輔助系統有關的車禍報告數據，例如特斯拉（TeslaInc）的Autopilot自動輔助駕駛系統。

國家公路交通安全管理局今天表示，他們「已審查這些車禍並適時追蹤…執法過程中使用許多資料來源」。

國家公路交通安全管理局2021年6月發布一項命令，要求汽車製造商和科技公司立即報告涉及先進駕駛輔助系統（ADAS）的所有車禍，以及配備自動駕駛系統的車輛在公共道路上測試時的撞車事故。

國家公路交通安全管理局今天表示，它使用汽車製造商依照2021年命令提出的數據，作為調查的一部分。

自2021年7月以來報告的18起與駕駛輔助系統有關的致命車禍中，幾乎都與特斯拉汽車有關。

國家公路交通安全管理局強調，各車商追蹤車禍事故的方式不同，由於缺乏全面性指標追蹤每個系統的使用範圍和車禍報告方式，並不鼓勵以此比較各車商間的性能。

另外，自2016年以來，國家公路交通安全管理局已針對疑似使用Autopilot等先進駕駛輔助系統的特斯拉車輛撞車事故，展開38項特別調查。

整體而言，這些與特斯拉相關的調查中，共有19人死於車禍。

面對詢問，特斯拉沒有做出回應。

特斯拉曾表示，Autopilot允許車輛在車道內自動踩煞車和行進，但不能夠自動駕駛。

車禍 特斯拉

延伸閱讀

降幅超過百萬台幣！賓士EQ純電房車於中國大幅調整售價

Tesla吐光過去兩年來漲幅　電動車競爭激烈未來面臨諸多挑戰

職業司機踩錯剎車？特斯拉失控狂奔連撞2死 多機構稱「難鑒定」

狂奔2公里時速198...大陸潮州特斯拉Model Y暴衝 連撞多車釀2死

相關新聞

共和黨重掌眾院後 關注美中、減稅、美股等七大議題

美國國會期中選舉結果已大致明朗，共和黨重新取得聯邦眾議院的掌控權，民主黨則分別掌控白宮與聯邦參議院，象徵華府重返「分治政...

裴洛西將和議長生涯說Bye 接下來這位也可能訪台灣

隨著美國共和黨成功拿下眾議院控制權，取得218席過半席次，將為裴洛西的眾議院議長生涯畫下句點。共和黨預料將向總統拜登施壓...

到紐約差旅必讀！搭計程車變貴 今年底前費率調漲23%

美國有線電視新聞網（CNN）報導，紐約市計程車和禮車委員會（TLC）周二投票一致通過，2022年底前，該市計程車費率將漲...

重返月球 阿提米絲1號升空 解析25.5天太空任務

聯合報每天推出「圖解新聞」，希望藉由圖像設計幫助讀者理解生硬內容。這次的圖表帶你看幾經波折的美國太空總署NASA「阿提米絲1號」火箭，這場太空之旅有哪些階段、又將執行哪些任務。台灣時間11月16日，NASA「阿提米絲1號」火箭從甘迺迪太空中心成功升空。這是時隔半世紀，美國重返月球的第一步。火箭搭載的「獵戶座」太空船將飛行約200萬公里，航程約25天半，預計濺落於加州聖地牙哥外海的太平洋。

法國機場的「航站情緣」2009年起在美國就難複製

曾在洛杉磯國際機場拍攝的好萊塢電影「航站情緣」 (The Terminal)的原型人物，11月12日在法國戴高樂機場去世...

川普宣示參選美國總統 迎戰最大潛在對手迪尚特

前美國總統川普15日正式宣布將角逐共和黨黨內總統提名，也意味2024年美國總統大選正式開跑。不過，川普的黨內最大對手迪尚...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。