快訊

板橋耶誕城白燈柱好莊嚴？網歪樓：台式美學一眼望去哀傷了

NBA／柯瑞狂轟50分淪空響 太陽少保羅照賞勇士客場8連敗

台中港空貨櫃美國女子死亡「面目全非」 檢警相驗初步排除他殺

聽新聞
test
0:00 / 0:00

川普宣布再選總統 拜登轟：他在任期間辜負了美國

聯合報／ 編譯陳韋廷／即時報導
美國總統拜登。法新社
美國總統拜登。法新社

美國前總統川普宣布三度角逐白宮大位，人在峇里島參加G20峰會的現任總統拜登16日對此回應說，川普在任期間「辜負」他的國家。拜登在推特上寫道：「川普辜負了美國。」

之後在跟法國總統馬克宏參加植樹儀式時，被問到是否要回應川普參選一事時，拜登跟馬克宏兩人面面相覷一會後，拜登說「沒有」，馬克宏則保持沉默。

馬克宏 拜登 川普

延伸閱讀

美籲維持現狀 立委：別再喊抗中保台

川普宣布角逐2024白宮寶座 長女伊凡卡這回不幫忙

川普確定再戰2024總統大選 拜登批他在位時辜負美國

WSJ：拜習會登場前 習近平花數小時修改台灣談話論點

相關新聞

共和黨重掌眾院後 關注美中、減稅、美股等七大議題

美國國會期中選舉結果已大致明朗，共和黨重新取得聯邦眾議院的掌控權，民主黨則分別掌控白宮與聯邦參議院，象徵華府重返「分治政...

裴洛西將和議長生涯說Bye 接下來這位也可能訪台灣

隨著美國共和黨成功拿下眾議院控制權，取得218席過半席次，將為裴洛西的眾議院議長生涯畫下句點。共和黨預料將向總統拜登施壓...

到紐約差旅必讀！搭計程車變貴 今年底前費率調漲23%

美國有線電視新聞網（CNN）報導，紐約市計程車和禮車委員會（TLC）周二投票一致通過，2022年底前，該市計程車費率將漲...

重返月球 阿提米絲1號升空 解析25.5天太空任務

聯合報每天推出「圖解新聞」，希望藉由圖像設計幫助讀者理解生硬內容。這次的圖表帶你看幾經波折的美國太空總署NASA「阿提米絲1號」火箭，這場太空之旅有哪些階段、又將執行哪些任務。台灣時間11月16日，NASA「阿提米絲1號」火箭從甘迺迪太空中心成功升空。這是時隔半世紀，美國重返月球的第一步。火箭搭載的「獵戶座」太空船將飛行約200萬公里，航程約25天半，預計濺落於加州聖地牙哥外海的太平洋。

法國機場的「航站情緣」2009年起在美國就難複製

曾在洛杉磯國際機場拍攝的好萊塢電影「航站情緣」 (The Terminal)的原型人物，11月12日在法國戴高樂機場去世...

川普宣示參選美國總統 迎戰最大潛在對手迪尚特

前美國總統川普15日正式宣布將角逐共和黨黨內總統提名，也意味2024年美國總統大選正式開跑。不過，川普的黨內最大對手迪尚...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。