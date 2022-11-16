川普宣布再選總統 拜登轟：他在任期間辜負了美國

美國前總統川普宣布三度角逐白宮大位，人在峇里島參加G20峰會的現任總統拜登16日對此回應說，川普在任期間「辜負」他的國家。拜登在推特上寫道：「川普辜負了美國。」

之後在跟法國總統馬克宏參加植樹儀式時，被問到是否要回應川普參選一事時，拜登跟馬克宏兩人面面相覷一會後，拜登說「沒有」，馬克宏則保持沉默。