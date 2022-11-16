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美國逾6成青少年 靠信仰度過疫情

台灣醒報／ 記者莊瑞萌╱台北報導
青少年認同生命當中有更高的神，在心理健康上更容易滿足。示意圖／ingimage
青少年認同生命當中有更高的神，在心理健康上更容易滿足。示意圖／ingimage

信仰的青少年的心理更容易滿足！美國研究機構公布最新調查結果指出，在疫情期間，逾半青少年表示透過禱告讓他們度過最艱難的時刻。另外，調查顯示，屬於宗教團體的青少年，心理發展也較為健全。

心理問題是最大挑戰

據《基督教郵報》報導，大潮研究中心（Springtide Research Institute）針對近1萬名13-25歲的受訪者進行訪問發現，53%表示疫情期間最大的挑戰是心理健康，只有34%的青少年表示能自由自在跟大人談論自己的問題。57%的人表示，信仰活動幫助他們撐過疫情，51%的人是透過禱告，其他紓解的方法還包括閱讀、瑜珈、藝術與接近大自然。

不過，只有35%的青少年表示自己屬於信仰團體，其中29%有參與信仰團體的人表示身心發展比較好，另不屬於任何宗教團體的人占2成。在自認為非常虔誠的青少年當中，認為心理發展相當健康的人佔4成，自認自己不虔誠但心理發展相當健康佔17%。

心理問題需要被解決

該機構負責人喬許帕卡德表示，雖然這次調查結果顯示宗教信仰對心理健康有正面影響，但解決心理問題的方法比只給青少年更多信仰來得複雜。他表示，「現實情況是如果沒解決心理問題，一個心理和情緒不佳的年輕人便無法真正融入或理解宗教中的力量、敬畏和愛。」

找到人生更高目標

據《宗教新聞社》報導，一位調查對象馬克表示，「我認為信仰是讓人找到歸屬的地方，那是一個與更高人生目標相連的地方，我的理解這就是來自上帝的呼喚。」

這次調查也發現，青少年不再湧入宗教機構內認識信仰，而是更流動性的方式接觸信仰，例如62%的人表示，自己認同來自許多宗教其中一部分的教義，48%的人表示自己與許多宗教合得來。

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