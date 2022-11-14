快訊

關水門太慢通知害車泡水！柯文哲宣布發慰助金 汽車2萬、機車2千

中職／三商虎隊洋砲巧克力過世 國聯前盜壘王人生落幕

老派工作很潮！美國的「調酒黃金年代」

白宮：拜登期待習拜會能為中美關係設置護欄

聯合報／ 記者賴錦宏／即時報導
印尼峇里島穆里亞酒店（Mulia Hotel）的全景。（路透社）
印尼峇里島穆里亞酒店（Mulia Hotel）的全景。（路透社）

美國總統拜登星期一（11月14日）下午將與中國大陸國家主席習近平會面。美國白宮稱，拜登希望兩人會面能夠修復溝通渠道，為兩國關係設立護欄。

綜合彭博社和法新社報導，不具名白宮高官星期一告訴記者，拜登將尋求為兩國關係奠定基礎，以負責任和務實的態度加強溝通，這次兩國領導人的會談也得到了廣泛的支持。

這些官員稱，這次的會面本身就有助於與北京恢復更正常的溝通，「我們所做的這一切是為了確保競爭不會演變成衝突」。

根據白宮公佈的消息，拜登和習近平將於星期一下午5時30分在印度尼西亞峇里島進行會晤，這是拜登上任總統近兩年來，首次與習近平面對面的會談。

美國國家安全顧問沙利文星期天（11月13日）告訴記者，習拜會可能長達「幾個小時」。他說：「總統認為美國和中國正在進行一場激烈的競爭，但這種競爭不應惡化成衝突或對抗。我們必須負責任地管理競爭……兩國也有可以合作的領域。」

美國總統拜登星期一下午將與中國國家主席習近平會面，兩人將會在位於印尼峇里島努沙杜瓦的穆里亞酒店（Mulia Hotel）進行會晤，圖為酒店的內部景觀。（路透社）
美國總統拜登星期一下午將與中國國家主席習近平會面，兩人將會在位於印尼峇里島努沙杜瓦的穆里亞酒店（Mulia Hotel）進行會晤，圖為酒店的內部景觀。（路透社）

拜登 美國 習近平

延伸閱讀

拜習會今下午登場 台灣問題成焦點

G20峰會在即 拜登搭機飛抵印尼峇里島

美國民主黨在參議院保住了多數派地位

中澳總理 東盟峰會期間短暫會晤

相關新聞

白宮：拜登期待習拜會能為中美關係設置護欄

美國總統拜登星期一（11月14日）下午將與中國大陸國家主席習近平會面。美國白宮稱，拜登希望兩人會面能夠修復溝通渠道，為兩...

LA千人嘉年華 保時捷衝入人群 民眾倉皇逃命

南洛杉磯（South Los Angeles）12日晚間一場上千人參加的嘉年華會，發生車禍事件，共造成六人受輕傷，目前送...

加州最高法院 首位非裔女同性戀大法官任命通過

首位女同性戀者，成為加州最高法院大法官(California Supreme Court associate justi...

拜登拚連任 「老」問題恐引內外夾擊

民主黨在期中選舉表現比預期更好，讓拜登總統更有機會競選連任。不過，有關拜登年齡和身心健康問題揮之不去。

美國會分治 政府失能加劇

美國民主黨的內華達州聯邦參議員瑪斯托（Catherine Cortez Masto）以些微差距驚險連任，成為民主黨在參院...

節日氣氛濃 洛克菲勒聖誕樹矗立 紐約下周迎初雪

節日季來臨，紐約市的各項傳統慶祝活動紛至沓來，洛克菲勒中心(Rockefeller Center)聖誕樹12日一早抵達曼...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。