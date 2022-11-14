白宮：拜登期待習拜會能為中美關係設置護欄

美國總統拜登星期一（11月14日）下午將與中國大陸國家主席習近平會面。美國白宮稱，拜登希望兩人會面能夠修復溝通渠道，為兩國關係設立護欄。

綜合彭博社和法新社報導，不具名白宮高官星期一告訴記者，拜登將尋求為兩國關係奠定基礎，以負責任和務實的態度加強溝通，這次兩國領導人的會談也得到了廣泛的支持。

這些官員稱，這次的會面本身就有助於與北京恢復更正常的溝通，「我們所做的這一切是為了確保競爭不會演變成衝突」。

根據白宮公佈的消息，拜登和習近平將於星期一下午5時30分在印度尼西亞峇里島進行會晤，這是拜登上任總統近兩年來，首次與習近平面對面的會談。