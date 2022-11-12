歐巴馬圖書館工地被放「絞繩」 緊急停工、懸賞300萬抓嫌犯

美國每位總統卸任後都會有一所以他命名的總統圖書館，珍藏與展示任內的各種紀錄，前總統歐巴馬（Barack Obama）圖書館則選在伊利諾州芝加哥建造，未料該工地最近發現絞繩，為嚴重種族主義行為，開發商已停工、報案並懸賞10萬美元（約新台幣311萬元），希望能找出放置絞繩的嫌犯。

衛報報導，由非裔美國人組成的建築公司Lakeside Alliance於10日發布聲明表示，已向警方通報此事，並將提供任何必要協助，以查明犯嫌。

Lakeside Alliance表示，對工作場所任何形式的偏見或仇恨採取零容忍態度，入職流程當中包括了反歧視培訓，公司在停工期間將對所有員工提供進一步的相關訓練和對話。

Lakeside Alliance指出，這種懦弱無恥的仇恨行為旨在引起關注和分裂，公司首要任務是保護員工的健康和安全。

芝加哥警察局發言人證實已接獲報案，並對此事展開調查。歐巴馬總統圖書館位於他住處附近，於2021年春季開始施工，預計2025年完工啟用。

歐巴馬出生於美國夏威夷州，長大後在伊利諾州芝加哥投入政界，先後成為州參議員、聯邦參議員，並於2008年擊敗希拉蕊獲得民主黨總統候選人提名，並在贏得總統大選後成為美國首位非裔總統，2012年順利連任。