「挑戰者號」太空梭爆炸失事近37年 殘骸在佛州附近海底被尋獲

NBC新聞與今日美國報10日報導，美國太空總署（NASA）的「挑戰者號」太空梭爆炸失事近37年後，一隻錄影團隊在佛州附近的大西洋海底發現了一部分殘骸。

根據報導與相關新聞稿，這隻錄影團隊當時正替歷史頻道新節目《百慕達三角洲：進入被詛咒海域》（The Bermuda Triangle: Into Cursed Waters）進行拍攝作業，尋找著二戰時期的飛機殘骸，卻在途中發現了某種人工製品。

NASA在新聞稿表示，潛水人員注意到「一個局部被海底沙子覆蓋的大型人造物體」。由於這個人工製品看上去很現代，地點又靠近甘迺迪太空中心與卡納維爾角太空軍基地一帶的佛州太空海岸（Florida Space Coast），因此就聯繫了NASA。

根據報導，NASA官員隨後查看了影像，證實他們發現的是「挑戰者號」太空梭的一部分。這塊殘骸至少4.57公尺乘上4.57公尺，因為部分被覆蓋在沙中，所以可能會更大。

NASA計畫經理錢奈利（Michael Ciannilli）說，這個殘骸是「挑戰者號」找到過的最大碎片之一。錄影團隊領導人班奈特（Mike Barnette）表示，「這一大部分的『挑戰者號』結構重要性顯而易見，我們認識到有必要提請NASA立即關注這個發現」。NASA官員相信，這是一塊「挑戰者號」的機腹，仍在考慮將如何處理這塊殘骸，以紀念遇難的探險家及他們的家屬。

NASA署長尼爾森（Bill Nelson）說，「雖然『挑戰者號』上的7位大膽又勇敢的探險家失去生命距今已經近37年，這場悲劇將永遠烙印在我們國家的共同記憶。對於全球各地的數百萬人，包括我自己，1986年1月28日仍感覺像昨日」。

What they uncover off the coast of Florida, outside of the Triangle, marks the first discovery of wreckage from the 1986 Space Shuttle Challenger in more than 25 years. Don’t miss the premiere of The Bermuda Triangle: Into Cursed Waters on Tuesday, November 22 at 10/9C. pic.twitter.com/LWUoFXxEnK — HISTORY (@HISTORY) November 10, 2022