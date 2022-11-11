拜登減免學貸計畫「違憲」 遭川普任命的德州法官推翻

一名美國德州聯邦法院地區法官皮特曼（Mark Pittman）周四裁決，總統拜登提出的總規模達逾4,000億美元的學貸債務減免計畫不合法，必須撤銷。司法部表示已提起上訴。

皮特曼是前美國總統川普任命的法官，他在26頁的意見書裡寫道，拜登為數千萬名借款人免除每人最高20,000美元學貸債務的計畫，沒有通過正常立法程序，「違憲行使國會立法權」。

美國司法部立即提起上訴。大約有2,600萬名美國人請求減免學貸債務，美國教育部已批准其中的1,600萬份申請。白宮新聞秘書尚皮耶說，教育部會保留申請文件，「一旦勝訴就能快速處理」。

拜登的學貸債務減免計畫先前屢遭共和黨執政的州檢察長和法律團體提告，但在周四之前，原告都沒能說服庭上，他們因權益受損而有立場可以追究。

在德州的這起訴訟裡，原告是兩名學貸借款人，因為部分或全不符合債務減免資格，獲法院裁定透過尋常管道提起異議的權利被剝奪。兩人獲保守派團體「創造就業者網路基金會」（JCNF）提供法律援助。

另有一項訴訟是由六個州的共和黨籍官員提出，目前還在等待聯邦第八巡迴上訴法院的裁決，法官上月以暫時禁制令擋下拜登的計畫，以便考量這些州是否有追訴權。