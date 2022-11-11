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美國2024大選現在就掀網內互打！川普酸黨內潛在對手「德假正經」

聯合報／ 編譯周辰陽／即時報導
美國共和黨籍的前總統川普（左）與佛州州長德桑提斯（右）。路透
美國共和黨籍的前總統川普（左）與佛州州長德桑提斯（右）。路透

美國2022年期中選舉結果出爐後，在競選連任大獲全勝的佛州州長德桑提斯（Ron DeSantis）贏得一波正面新聞，同為共和黨籍的前總統川普10日發布聲明，抨擊他是「耍花招」（playing games）與「普通」（average）的州長。

國會山莊報指川普寫到，「新聞集團（NewsCorp），也就是福斯、華爾街日報與不再偉大的紐約郵報（帶回柯爾！）全下了德假正經（Ron DeSanctimonious）州長，一位有著偉大公關的普通『共和黨』州長」。

「德假正經」是川普日前首度為德桑提斯取的諧音戲謔綽號，柯爾（Col）則是2016年退休的紐約郵報前總編輯艾倫（Col Allan）。據報導，如果川普與德桑提斯都決定爭取2024年總統大選的共和黨提名，德桑提斯已被視為川普的主要挑戰者。

川普在聲明將德桑提斯作為州長的政治成就歸功於佛州的天氣，稱他「擁有『陽光』的優勢，無論州長是誰，北邊經營不善各州的人都會來這裡，就像我一樣！」

川普聲稱，自己對德桑提斯的背書讓他在2018年贏得佛州州長選舉，又指德桑提斯2017年處於「政治死亡」（politically dead）時，以「絕望的狀態」（desperate shape）接近他與請求支持，還說「德假正經在耍花招」，不回答關於他是否將於2024年競選總統的問題。

川普寫道，「假新聞問他，如果川普總統參選，他是否會參選，而他說，『我只專注於州長選戰，沒有展望未來』」，並稱「嗯，就忠誠與等級方面來說，這真的不是正確答案」。

川普 共和黨

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