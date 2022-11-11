潘斯回憶錄摘要 還原國會暴亂現場 自揭與川普「兩個不同」

美國前副總統潘斯（Mike Pence）15日將發表回憶錄「求主幫助我」（So Help Me God），他9日投書「華爾街日報」披露部分內容，回憶去年1月6日撼動全球的國會山莊暴亂事件。

美國前總統川普支持者去年1月6日衝入國會山莊，試圖反對國會認可選舉人團投票結果，主持認證的潘斯將這段過程寫進回憶錄，解密2020年11月選後到2021年1月6日暴亂事件結束後，他和川普的幾度交手。以下為潘斯第一人稱口吻敘事，「總統」指川普。

●2020選後的第13天：11/16

我和總統共進午餐。我告訴總統，若法律挑戰失敗，他可以明快接受結果，推進政權交接，並準備政治復出；贏得喬治亞州聯邦參議員選舉、2021年維吉尼亞州長選舉，以及期中選舉，然後他可以再戰2024。他似乎不為所動，略帶厭煩地說，「我不知道，2024太遠了。」

●12/5

透過電話，總統首次談到在國會挑戰選舉結果。在12月中旬左右，網路上充斥著對我的角色的猜測，名為「林肯計畫」的（Lincoln Project）團體投放不負責任的電視廣告，宣稱若我主持1月6日的國會聯席會議，代表著我知道一切都結束了，宣告總統爭取連任再無力回天。在我的認知裡，這是第一次有人暗示我可能改變選舉結果。這惹惱了總統，在12月的內閣會議中，川普總統告訴我，「這個廣告對你不利」，我反駁這支廣告，並說我百分百支持合法挑戰選舉，也會持續這麼做。

●12/19

總統提到1月6日在華府會有一場造勢活動，我認為這對吸引外界關注程序是有用的。

●12/21

俄亥俄州聯邦眾議員喬丹（Jim Jordan）在白宮提到，和議員們討論針對選舉審查提出異議。我承諾我會接受所有提出的異議，並且使其充分辯論。

●12/23

我和家人搭乘空軍二號，準備和親友一起過耶誕節，川普轉推「潘斯行動卡（Operation Pence Card）」的推文，暗示即便所有努力都失敗了，我仍能以一己之力改變選舉結果。我把這則推文給妻子凱倫（Karen Pence）看，然後翻了個白眼。

●12/30

密蘇里州聯邦參議員霍利（Josh Hawley）宣布將和議員共同提出選舉異議。我歡迎霍利的決定，因為這表示我們會舉行充分辯論；若沒有參議員支持，我就必須不經辯論地駁回眾議院的異議，這是我不願做的事。

●1/1

一早電話響了。德州聯邦眾議員戈默特（Louie Gohmert）和其他共和黨人提起訴訟，要求聯邦法院宣布我有絕對權力和單獨審酌權，能決定哪些選舉人票能被計入。總統對我說，「我不想看到『潘斯反對戈默特訴訟』變成今天的頭條新聞。」

我告訴總統，我的確反對；總統反問，「若它賦予你權力，為何要反對？」我說，就像我說過的，我不認為，依據憲法我擁有這樣的權力。

「你太老實了。」總統責怪我：「成千上萬的人會笑你沒膽...民眾會覺得你太蠢。」

●1/2

我指示幕僚長發布聲明，支持國會議員依選舉計票法（Electoral Count Act）提出異議的權利。

●1/3

早晨報紙標題寫著「潘斯歡迎共和黨議員挑戰選舉人票計票」，總統心情大好，讚我「你已經從『非常不受歡迎』變得『受歡迎』了。」接著他再次敦促我獨力反對選舉人票，「你可以在歷史留名。」川普說，「若你龜縮，你就只不過是個普通角色。」

●1/4

總統幕僚長梅杜斯（Mark Meadows）召我進橢圓辦公室開會，有一堆人參加，包含法學學者伊士曼（John Eastman）。我認真地聽了他的論點，他認為我應該修改程序（程序要求公開、依序唱名計票），他宣稱我可以把有爭議的五個州保留到最後計票，並說我可以把選舉人票退回各州，直到確認選舉人團代表性無疑。但我已確定沒有這個問題。

伊士曼一再主張其論點，稱這就是法律理論；我反問他，「你真的認為我有權利拒絕或退回（選舉人團）選票？」

伊士曼結結巴巴地說，「這從未在法庭上被測試過，我認為這是一個開放的問題。」

我轉頭問向分心的總統，「總統先生，你聽到了嗎？哪怕你的律師不認為我有權力可以退回選舉人團選票。」總統點點頭，伊士曼還想要解釋，總統說，「我更喜歡另一件事」，意思是我可以直接拒絕選舉人票。

●1/5

我接到緊急電話稱總統要求在橢圓辦公室見我，總統的律師們包含伊士曼，要求我乾脆拒絕選舉人代表。我後來得知伊士曼向我的顧問承認，拒絕選舉人投票是壞主意，這樣做的話，很快會被最高法院一致推翻。這傢伙（指伊士曼）甚至不相信他自己對總統說的話。

臨睡前，我看到川普競選團隊發布聲明，針對紐約時報報導我告訴總統自己無權阻止國會認證選舉結果，這是真的，但是總統競選團隊斥這是一則假新聞。我有一種感覺，1月6日會是漫長的一天。

●1/6

我起得很早，和我的團隊討論要發給國會的聲明；11時剛過，電話響起，是總統打來，我對他說，「盡管你昨晚發那種聲明，但我對你向來直率，總統先生。」我重申了我不相信我有權利決定哪些選舉人團的選票可以被計入（哪些不行），並對總統說，我打算在聯席會議開始前再發一則聲明。

總統提高音量對我吼道：「你像個窩囊廢般退縮了，若你這麼做了，就表示我在五年前選擇你是大錯特錯。」

總統說，「你不是在保護我們的國家，你應該支持且捍衛我們的國家。」我平靜地告訴總統，「我們兩個都發誓要支持並捍衛憲法。」

當我在前往國會的路上，總統登上舞台，告訴群眾說，「我希望潘斯要去做對的事情了，我希望是這樣，希望是這樣。因為若潘斯做了對的事，我們就贏得這場選舉。」川普引述台下律師的奇怪論點，他說，「他（指潘斯）要做的是，根據全國第一、必然頂尖的律師觀點，副總統潘斯要做的就是把選舉人團選票退回各州重新認證，那麼我們就會成為總統，你們就是最幸福的人民。」

2021年一月六日，美國前總統川普的支持者闖入華府國會山莊，暴動造成五人死亡。美聯社

我們的車隊抵達國會大廈時，我看到數千示威民眾在東草坪和平示威，我同情這些特別趕到華府的好人，他們被告知選舉結果可以被改變。我們進入國會大廈時他們高聲歡呼，我對我的女兒小聲說，「上帝保佑這些人，他們很快就要失望了。」

我不知道的是，在國會大廈的西邊已有「人牆」形成，當我率領參議員們抵達眾議院院會，氣氛肅穆，沒有任何跡象顯示外頭正有暴亂在形成。裴洛西（Nancy Pelosi）議長在下午1時過後敲響議事槌開會。

當選舉人票開到亞利桑那州，聯邦眾議員戈薩（Paul Gosar）和60位眾議員共同提出當天的第一項異議，聯邦參議員克魯茲（Ted Cruz）也附議；因此聯席會議休會，我和所有參議員一起回到參議院會準備討論，對外頭暴亂一無所知。

當會議討論進行了40分鐘，奧克拉荷馬州聯邦參議員藍福特（James Lankford）正在發言，坐在我前面的麥唐諾（Elizabeth MacDonough）背靠椅背輕輕對我說，「副總統先生，示威者已經在一樓破門而入，讓你知道一聲。」

我的維安人員走進來告訴我，「副總統先生，我們該走了。」我相信國會警察很快能控制局面，因此我告訴維安人員，我們可以在為參議院議長保留的鄰近廳室等候。

很快，我的維安隊長吉伯斯（Timothy Giebels）來告訴我，「先生，我們必須護送你離開這棟建築物」，衝入眾議院的示威者們正往參議院來。我事後知道，多數示威者衝著我來。

我告訴我的維安人員說，我不會離開。吉伯斯堅持我們必須離開，暴民已經到達我們所在的樓層。我指著他的胸膛說道「你沒聽到我說的嗎？我不走，我不會讓那些人看到車隊倉皇駛離國會大廈。」

「可以。」他力持鎮定地說：「但我們不能待在這，這房間只有一扇玻璃門，我們保護不了你。」

深諳我意的我女兒夏綠蒂（Charlotte Pence Bond）問，「在國會大廈裡，有沒有其他我爸能待的地方？」

吉伯斯建議移動到樓下車庫和貨物進出口位置。我同意了。

行動是安全的，我們緩步走進大廳，身邊充斥著混亂：安全人員和警方忙著疏散人潮，事務官們忙著找尋躲避，我聽到陣陣腳步聲和憤怒的喧鬧聲；前往國會地下室比平常多花了點時間，我堅持要用走的，拒絕奔跑，維安人員勉為其難配合我。

當我們到了貨物進出口位置，我看到我們的車隊已經在那裡，車頭朝向出口位置，吉伯斯準備護送我上車。我停下來說，「我不上車」，吉伯斯解釋，「我們只是讓你在車上等，不會離開國會大廈。」

「吉伯斯，我相信你。」我說，「你是一個正直的人，但這輛車不是你開。」我知道一旦我上車，就會有人指揮司機把我們載離現場。

在車庫裡面，我們沒有電視，我的幕僚和維安人員透過警用雷達通訊裝置和推特來對我簡報最新狀況。眾議院和參議院領袖們都被帶到國會山莊以外的安全地點，但其他議員還被困在眾院議場，警察正在努力控制暴徒。

我鎮定的助理包爾（Zach Bauer）上前，怯生生地給我看他的手機，總統在下午2時24分時推文：「潘斯沒有勇氣做該做的事，來保護我們的國家和憲法，給各州一次機會來認證更新的事實，而不是他們先前被要求認證的欺詐或不準確的內容，美國需要真相！」

暴民正在地毯式搜索國會，有些人（我事後得知）高喊「吊死潘斯！（Hang Mike Pence!）」我無視那則推文，回到工作狀態。

我的幕僚長安排了一場與國會領導人的電話會議，參議院共和黨領袖麥康諾（Mitch McConnell）說，應盡快復會來完成計票程序，大家都同意。

下午2時38分左右，白宮似乎冷靜下來，總統推文「請支持國會警察和執法部門，他們是站在我們的國家這一邊的，保持平和。」又過了30分鐘，總統敦促暴民們「保持平和，不要暴力，記住，我們是法治政黨，我們守法且尊重民主黨人。」4時17分，總統發布一段影片告訴暴民們，「我了解你們的痛苦，但是現在該回家了，我們必須保持平和。」

晚間7時，我們獲准重返辦公室，當會議重新開始，所有事情都改變了，許多議員們撤回原本提出的異議案。暴民們實施暴力與破壞，也加速終結針對選舉異議的辯論。

●1/7

凌晨3時40分，明尼蘇達州參議員柯洛布查（Amy Klobuchar）宣讀2020選舉結果。

●1/11

我和總統碰面，他看上去很累，聲音比平常更虛弱，他開頭：「你好嗎？凱倫和夏綠蒂都好嗎？」我簡短回應他我們都好，還告訴他1月6日國會暴亂當天，我和家人都在國會山莊裡。

他帶著一絲遺憾回應我，「我剛剛才知道」，「那你害怕嗎？」

我說，「不，我是生氣，你和我對那天各持己見，總統先生，看著民眾摧毀國會山莊讓我憤怒不已。」

總統開始提起選舉，他說民眾很憤怒，但是他的聲音越來越小。

我告訴他必須放下此事，他靜靜地回答「對啊。」

我說，「那些破門而入的人可能是支持者，但那不是我們的行動。」5年來，我們與這個國家最愛國、最守法和最敬畏上帝的人交談。

總統的語氣裡帶著真切的悲傷，沈思道：「若沒有這場活動...若他們沒有去國會...，以這樣結束實在太可怕了。」

1/14

總統第二次被彈劾的隔天。他前一天晚上明確譴責發生在國會山莊的暴力事件，呼籲保持民眾冷靜和團結。我在橢圓辦公室讚許他的演說。總統說，「我知道你會喜歡的。」總統似乎很沮喪，我告訴他我為他祈禱。

總統說，「不用了。」

我準備起身離開，總統說，「這（指我們一起共事）很愉快。」

我答覆，「這是榮幸，總統先生。」

「是啊，和你一起。」

當我走向門口，我停下來看著總統眼睛說道：「我想我們只有在兩件事上意見相左。」

川普說，「什麼？」

我提到，一是1月6日，一是我從未停止替你禱告。

川普笑了說，「對啊，永遠不要改變。」